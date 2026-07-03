Najlepši družinski izlet tega poletja? Med belimi lipicanci v Lipici.

Ko iščemo idejo za poletni družinski izlet, si želimo dneva, ki bo zanimiv za otroke, sproščujoč za starše in dovolj poseben, da bo ostal v spominu še dolgo po vrnitvi domov. Kobilarna Lipica je prav tak kraj.

Med stoletnimi drevesi, belimi ograjami in kraškimi travniki obiskovalce čaka svet lipicancev – ene najbolj prepoznavnih pasem konj na svetu. Poletje v Lipici prinaša še več programov za družine, še več neposrednih srečanj s konji in več priložnosti za ogled znamenite lipiške jahalne šole.

Spoznajte lipicanca od blizu

Vsak dan v Lipici poteka poučen program Spoznaj lipicanca, v katerem izkušen jahač na zanimiv in razumljiv način predstavi življenje lipicancev, njihove značilnosti, zgodovino in vsakdan v kobilarni.

To ni le ogled od daleč. Otroci in odrasli se lahko po predstavitvi lipicancu približajo, ga pobožajo in občutijo poseben stik z eno najbolj plemenitih pasem konj. Program poteka ob 11.00 ali 15.00, ob ponedeljkih pa kar dvakrat – ob 11.00 in 15.00.

Delavnica s poniji za najmlajše

Foto: Kobilarna Lipica

Vsak dan ob 12. ur se pod senco stoletnih lipiških dreves odvija delavnica s poniji. Otroci skozi igro in druženje spoznavajo ponije, se učijo, kako z njimi ravnati, ter odkrivajo, zakaj so potrpežljivost, nežnost in spoštovanje do živali tako pomembni.

Najlepši del? Ponije lahko tudi pobožajo in skrtačijo. To je doživetje, ki otrokom ponudi veliko več kot običajen obisk živalskega parka – pristen stik z živaljo in spomin, o katerem bodo z veseljem pripovedovali doma.

Predstava lipiške jahalne šole tudi ob sobotah

Foto: Kobilarna Lipica

Lipica je dom ene izmed petih klasičnih jahalnih šol na svetu. Predstava lipiške jahalne šole združuje eleganco, natančnost, zaupanje med jahačem in konjem ter bogato tradicijo, ki se v Lipici prenaša iz generacije v generacijo.

V juliju se rednim predstavam ob torkih, petkih in nedeljah pridružuje še dodatna sobotna ob 11. uri. Družine imajo tako še več možnosti, da si ogledajo lipicance v gibanju in doživijo enega najbolj prepoznavnih prizorov slovenskega konjeništva.

Predstave potekajo v klimatizirani dvorani, zato je obisk prijeten tudi v vročih poletnih dneh.

Vožnja s kočijo – Lipico doživite kot nekoč

Foto: Kobilarna Lipica

Posebno družinsko doživetje v Lipici je vožnja s kočijo. Ob zvoku kopit in počasnem ritmu vožnje se lahko odpravite skozi zeleno posestvo, med drevoredi, pašniki in znamenitimi lipiškimi prizori.

Vožnja s kočijo je priložnost, da Lipico doživite drugače – bolj umirjeno, pristno in z veliko mero čarobnosti. Otroci bodo navdušeni nad bližino konj, odrasli pa nad pogledom na kraško pokrajino s povsem druge perspektive.

Kočija vozi v lepem vremenu, zato je priporočljivo, da ob prihodu preverite aktualne termine in razpoložljivost.