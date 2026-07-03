Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
3. 7. 2026,
8.24

Osveženo pred

53 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad Kobilarna Lipica lipicanci Lipica izlet Kam na izlet po Sloveniji? Kam na izlet družinske počitnice počitnice

Petek, 3. 7. 2026, 8.24

53 minut

Najlepši družinski izlet tega poletja? Med belimi lipicanci v Lipici.

Oglasno sporočilo
Kobilarna Lipica | Foto Kobilarna Lipica

Foto: Kobilarna Lipica

Ko iščemo idejo za poletni družinski izlet, si želimo dneva, ki bo zanimiv za otroke, sproščujoč za starše in dovolj poseben, da bo ostal v spominu še dolgo po vrnitvi domov. Kobilarna Lipica je prav tak kraj.

Med stoletnimi drevesi, belimi ograjami in kraškimi travniki obiskovalce čaka svet lipicancev – ene najbolj prepoznavnih pasem konj na svetu. Poletje v Lipici prinaša še več programov za družine, še več neposrednih srečanj s konji in več priložnosti za ogled znamenite lipiške jahalne šole.

Spoznajte lipicanca od blizu

Vsak dan v Lipici poteka poučen program Spoznaj lipicanca, v katerem izkušen jahač na zanimiv in razumljiv način predstavi življenje lipicancev, njihove značilnosti, zgodovino in vsakdan v kobilarni.

To ni le ogled od daleč. Otroci in odrasli se lahko po predstavitvi lipicancu približajo, ga pobožajo in občutijo poseben stik z eno najbolj plemenitih pasem konj. Program poteka ob 11.00 ali 15.00, ob ponedeljkih pa kar dvakrat – ob 11.00 in 15.00.

Delavnica s poniji za najmlajše

Kobilarna Lipica | Foto: Kobilarna Lipica Foto: Kobilarna Lipica

Vsak dan ob 12. ur se pod senco stoletnih lipiških dreves odvija delavnica s poniji. Otroci skozi igro in druženje spoznavajo ponije, se učijo, kako z njimi ravnati, ter odkrivajo, zakaj so potrpežljivost, nežnost in spoštovanje do živali tako pomembni.

Najlepši del? Ponije lahko tudi pobožajo in skrtačijo. To je doživetje, ki otrokom ponudi veliko več kot običajen obisk živalskega parka – pristen stik z živaljo in spomin, o katerem bodo z veseljem pripovedovali doma.

Predstava lipiške jahalne šole tudi ob sobotah

Kobilarna Lipica | Foto: Kobilarna Lipica Foto: Kobilarna Lipica

Lipica je dom ene izmed petih klasičnih jahalnih šol na svetu. Predstava lipiške jahalne šole združuje eleganco, natančnost, zaupanje med jahačem in konjem ter bogato tradicijo, ki se v Lipici prenaša iz generacije v generacijo.

V juliju se rednim predstavam ob torkih, petkih in nedeljah pridružuje še dodatna sobotna ob 11. uri. Družine imajo tako še več možnosti, da si ogledajo lipicance v gibanju in doživijo enega najbolj prepoznavnih prizorov slovenskega konjeništva.

Predstave potekajo v klimatizirani dvorani, zato je obisk prijeten tudi v vročih poletnih dneh.

Vožnja s kočijo – Lipico doživite kot nekoč

Kobilarna Lipica | Foto: Kobilarna Lipica Foto: Kobilarna Lipica

Posebno družinsko doživetje v Lipici je vožnja s kočijo. Ob zvoku kopit in počasnem ritmu vožnje se lahko odpravite skozi zeleno posestvo, med drevoredi, pašniki in znamenitimi lipiškimi prizori.

Vožnja s kočijo je priložnost, da Lipico doživite drugače – bolj umirjeno, pristno in z veliko mero čarobnosti. Otroci bodo navdušeni nad bližino konj, odrasli pa nad pogledom na kraško pokrajino s povsem druge perspektive.

Kočija vozi v lepem vremenu, zato je priporočljivo, da ob prihodu preverite aktualne termine in razpoložljivost.

Ker so najlepši družinski izleti tisti, ki povežejo vse generacije

V Lipici vsak član družine najde nekaj zase: otroci ponije in stik z lipicanci, starši zgodovino, naravo in sproščen dan, stari starši pa prostor, kjer se tradicija, lepota in spomini srečajo na enem mestu.

To poletje si vzemite čas za drugačen družinski izlet. Za dan med lipicanci. Za vožnjo s kočijo, ki navduši otroke in prebudi spomine pri odraslih.

Aktualni dnevni program, termine predstav, voženj s kočijo in vstopnice preverite na spletni strani Kobilarne Lipica.

PR članek noad Kobilarna Lipica lipicanci Lipica izlet Kam na izlet po Sloveniji? Kam na izlet družinske počitnice počitnice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.