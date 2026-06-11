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Avtor:
S. K.

Četrtek,
11. 6. 2026,
20.14

Osveženo pred

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teniški globus

Četrtek, 11. 6. 2026, 20.14

5 minut

Teniški globus, 11. junij

V Hertogenboschu izpadli nosilki

Avtor:
S. K.

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Elena Gabriela Ruse | Elena Gabriela Ruse je v drugem krogu Hertogenboscha izločila tretjo nosilko. | Foto Guliverimage

Elena Gabriela Ruse je v drugem krogu Hertogenboscha izločila tretjo nosilko.

Foto: Guliverimage

V drugem krogu teniškega turnirja WTA 250 v Hertogenboschu na Nizozemskem sta se nekoliko presenetljivo poslovili tretja in peta nosilka, Elise Mertens in Anastasia Potapova. Belgijko je gladko, v dveh nizih s 6:3 in 6:3 izločila nepostavljena Romunka Elena Gabriela Ruse, Rusinja z avstrijskim potnim listom pa je vodila proti Turkinji Sönmez, a je dvoboj zaradi bolezni predala. Medtem so v drugem krogu turnirja ATP 250 v Stuttgartu nosilci Frances Tifoe, Jiri Lehačka in Taylor Fritz upravičili vlogo favoritov.

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ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):

2. krog:
Frances Tiafoe (ZDA/6) - Rinky Hijikata (Avs) 6:4, 6:4;
Jiri Lehečka (Češ/4) - James Duckworth (Avs) 6:7 (8), 6:4, 7:6;
Sho Shimabukuro (Jap) - Nick Kyrgios (Avs) 4:6, 7:6 (5), 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/2) - Martin Landaluce (Špa) 6:7 (4), 7:5, 7:6 (3);

ATP 250, 's-Hertogenbosch (723.435 evrov):

2. krog:
Benjamin Bonzi (Fra) - Ugo Humbert (Fra/5) 6:4, 3:6, 6:3;
Adrian Mannarino (Fra) - Arthur Rinderknech (Fra/4) 7:6 (5), 3:6 (0), 6:3;
Zhizhen Zhang (Kit) - Tallon Griekspoor (Niz/6) 7:6 (5), 6:4;
Kamil Majchrzak (Pol) - James Mccabe (Avs) 6:0, 6:3;
Felix Auger Aliassime (Kan/1) - Marton Fucsovics (Hun) 6:3, 6:4;

WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):

2. krog:
Zeynep Sönmez (Tur) - Anastasia Potapova (Avt/5) 6:1, 2:0 - predaja;
Elena Gabriela Ruse (Rom) - Elise Mertens (Bel/3) 6:3, 6:3;
Robin Montgomery (ZDA) - Greet Minnen (Bel) 6:4, 7:6 (4);
Magda Linette (Pol) - Mia Pohankova (Svk) 6:2, 6:2;
Barbora Krejčikova (Češ/8) - Hanne Vandewinkel (Bel) 6:1, 6:4.

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