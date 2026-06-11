V Hertogenboschu izpadli nosilki

V drugem krogu teniškega turnirja WTA 250 v Hertogenboschu na Nizozemskem sta se nekoliko presenetljivo poslovili tretja in peta nosilka, Elise Mertens in Anastasia Potapova. Belgijko je gladko, v dveh nizih s 6:3 in 6:3 izločila nepostavljena Romunka Elena Gabriela Ruse, Rusinja z avstrijskim potnim listom pa je vodila proti Turkinji Sönmez, a je dvoboj zaradi bolezni predala. Medtem so v drugem krogu turnirja ATP 250 v Stuttgartu nosilci Frances Tifoe, Jiri Lehačka in Taylor Fritz upravičili vlogo favoritov.