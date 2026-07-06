Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo dvoboji osmine finala. Tokrat nas čakata dve izjemno zanimivi tekmi. Kot prvi se bosta udarili reprezentanci Portugalske in Španije, v noči na torek pa se bosta tekmo igrali še ZDA in Belgija.

Ponedeljek, 6. julij:

Španci so do zdaj pokazali zelo dobro formo. Foto: Guliverimage

Španija še ni prejela zadetka

V Dallasu nas čaka prava nogometna poslastica, ko bosta igrali Portugalska in Španija. Zadnja je do zdaj pokazala zelo dobre predstave, saj na turnirju še ni prejela zadetka. Španci pa so se zelo dobro izkazali že v prvem izločilnem krogu, ko so brez težav odpravili Avstrijo. Tekma se je končala s 3:0. Zelo dobro formo pri Špancih kaže Mikel Oyarzabal, vse večjo vlogo pa ima tudi šele 19-letni Lamine Yamal, za številne velika prihodnost svetovnega nogometa.

Portugalci so prav tako še vedno neporaženi, a njihova pot je bila veliko zahtevnejša. Proti DR Kongu in Kolumbiji so iztržili le remi, medtem ko so proti Hrvaški v šestnajstini finala zmagali v precej dramatični tekmi. V zadnjih trenutkih tekme jih je rešil Goncalo Ramos. Mnogi pa pričakujejo, da bo Roberto Martinez od prve minute v igro poslal 41-letnega Cristiana Ronalda.

Folarin Balogun bo lahko igral. Foto: Reuters

Balogunova vrnitev dvignila prah

V Seattlu pa se obeta ena najbolj zanimivih tekem v osmini finala. ZDA bodo pred domačimi navijači lovile prvo uvrstitev v četrtfinale po letu 2002, na drugi strani pa jih čaka kakovostna Belgija.

Američani so v skupini pokazali pravo energijo, v prvem izločilnem krogu pa z 2:0 premagali Bosno in Hercegovino. Veliko prahu pred tekmo dviguje Folarin Balogun, ki bi moral po rdečem kartonu počivati eno tekmo, a je FIFA njegovo kazen razveljavila.

Belgija velja za izkušeno reprezentanco. V njihovi reprezentanci je Kevin De Bruyne, ki lahko odloči tekmo. Veliko lahko stavijo tudi na Charlesa De Ketelaereja, medtem ko bo Romelu Lukaku najverjetneje tekmo začel na klopi. Zagotovo se obeta zelo čustvena tekma.

Najboljši strelci: 7 – Haaland (Norveška), Messi (Argentina), Mbappe (Francija)

6 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Ponedeljek, 6. julij:

Spored osmine finala SP 2006: Sobota, 4. julij:

Houston: Kanada : Maroko 0:3

Philadelphia: Paragvaj : Francija 0:1 Nedelja, 5. julij:

East Rutherford: Brazilija : Norveška 1:2 (0:0) Ponedeljek, 6. julij:

Ciudad de Mexico: Mehika : Anglija 2:3 (1:2)

21.00 Dallas: Portugalska – Španija Torek, 7. julij:

02.00 Seattle: ZDA – Belgija

18.00 Atlanta: Argentina – Egipt

22.00 Vancouver: Švica – Kolumbija

Četrtfinale, pari: Četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: Francija – Maroko Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Portugalska/Španija – ZDA/Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina/Egipt – Švica/Kolumbija

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