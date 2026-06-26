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Avtor:
STA

Petek,
26. 6. 2026,
16.17

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teniški globus

Petek, 26. 6. 2026, 16.17

1 ura, 33 minut

Teniški globus, 26. junij

Tatjana Maria in Madison Keys v finalu Eastbourna

Avtor:
STA

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Tatjana Maria | Nekma Tatjana Maria se je prebila v finale Eastbourna. | Foto Reuters

Nekma Tatjana Maria se je prebila v finale Eastbourna.

Foto: Reuters

Nemka Tatjana Maria in Američanka Madison Keys sta finalistki turnirja serije WTA 250 v angleškem Eastbournu. Tako Nemka kot Američanka doslej v finalu turnirjev na travnati površini še nista izgubili, Maria bo lovila tretji, Keys pa četrti naslov.

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Enaintridesetletna Keys je prav v Eastbournu osvojila svoj prvi naslov na turneji WTA, in sicer leta 2014. Uspeh je zmagovalka OP Avstralije 2025 ponovila pred tremi leti, vmes pa je na travi dobila še turnir v Birminghamu leta 2016.

Skupno bo v 16. finalu lovila 11. lovoriko, potem ko ji je Hrvatica Petra Marčinko v polfinalu po izgubljenem prvem nizu z 1:6 predala obračun zaradi težav s trebušno mišico.

Tudi 38-letna Maria je v finale napredovala po težavah nasprotnice. Dvoboj je Latvijka Jelena Ostapenko zaradi slabega počutja predčasno končala, potem ko je zaostajala z 1:6, 2:1.

Za Mario, nekdanjo polfinalistko Wimbledona (2022), bo to peti finale v karieri in tretji na travi. Pred tem je bila najboljša na Majorki leta 2018 in lani v Queen'su. Tudi v ostalih dveh finalnih obračunih v Bogoti (2022, 2023) je slavila.

Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):

Polfinale:
Tatjana Maria (Nem) - Jelena Ostapenko (Lat/3) 6:1, 1:2 - predaja;
Madison Keys (ZDA/2) - Petra Marčinko (Hrv) 6:1 - predaja.

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