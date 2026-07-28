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Avtor:
Na. R.

Torek,
28. 7. 2026,
21.15

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek

Natisni članek
El Nino podnebje vreme kriza kmetijstvo inflacija

Torek, 28. 7. 2026, 21.15

29 minut

Nova grožnja se nezadržno širi. Udarila bo z vso močjo.

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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El Niño, podnebje, vreme | Če se bodo napovedi uresničile, bodo posledice El Niña v prihodnjih mesecih občutili milijoni ljudi po vsem svetu. | Foto Reuters

Če se bodo napovedi uresničile, bodo posledice El Niña v prihodnjih mesecih občutili milijoni ljudi po vsem svetu.

Foto: Reuters

Podnebni pojav El Niño bi lahko močno prizadel kmetijstvo, zvišal cene hrane in podaljšal obdobje visokih obrestnih mer. Posledice bodo občutili milijoni ljudi po vsem svetu, poroča agencija Reuters.

Podnebni pojav El Niño se vrača in s seboj prinaša nevarnost ekstremnih vremenskih razmer. Meteorologi opozarjajo, da bo povzročil izjemno visoke temperature, dolgotrajne suše v nekaterih delih sveta, drugod pa obilne padavine in poplave. Posledice bodo vplivale tudi na svetovno gospodarstvo in cene hrane.

El Niño je povezan z nenavadnim segrevanjem površine morja v osrednjem in vzhodnem delu tropskega Tihega oceana. Zaradi tega se spremenijo vetrovi in padavinski vzorci, kar lahko povzroči vremenske ekstreme na različnih koncih sveta.

Suša ogroža pridelke in preskrbo s hrano

Največjo skrb trenutno povzroča vpliv na kmetijstvo. Medtem ko bodo nekatere regije deležne obilnih padavin, drugim grozijo hude suše. Posebej ranljiva so območja od ameriškega Srednjega zahoda do riževih polj jugovzhodne Azije.

El Niño, podnebje, vreme | Foto: Reuters Foto: Reuters

V Indiji meteorološka služba napoveduje najbolj sušno obdobje v več kot desetletju, kar resno ogroža letošnjo letino riža. Manj pridelka pomeni manjšo ponudbo na trgu in posledično višje cene hrane za milijone ljudi.

Podobne težave pričakujejo tudi v Vietnamu, Indoneziji in na Tajskem, kjer je kmetijstvo močno odvisno od rednih monsunskih padavin.

El Niño, podnebje, vreme | Foto: Reuters Foto: Reuters

Grozi nov val inflacije

Po poročanju Reutersa bi lahko El Niño dodatno spodbudil inflacijo predvsem v državah v razvoju. Zaradi slabših letin in dražje hrane bi lahko centralne banke dalj časa ohranile visoke obrestne mere.

"Pričakujemo rast obrestnih mer v drugi polovici leta, predvsem v državah južne Azije, ki so najbolj izpostavljene vplivu El Niña, kot so Indija, Indonezija, Vietnam in Tajska. Zaradi El Niña bo inflacija postala še trdovratnejša," je za Reuters dejal Gary Tan iz družbe Allspring Global Investments.

Posledice tudi za Afriko

Vremenske motnje bi lahko močno prizadele tudi afriške države. Reuters opozarja, da so kmetijski sektorji v državah, kot je Kenija, zelo občutljivi na spremembe padavin. Slabše letine bi lahko povzročile nove gospodarske težave in dodatno podražile osnovna živila.

Strokovnjaki zato opozarjajo, da El Niño ne bo prinesel le vremenskih ekstremov, temveč bi lahko vplival tudi na svetovne dobavne verige, cene hrane in gospodarsko stabilnost številnih držav. 

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