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Avtor:
B. B.

Četrtek,
25. 6. 2026,
16.06

Osveženo pred

56 minut

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Natisni članek
teniški globus Naomi Osaka

Četrtek, 25. 6. 2026, 16.06

56 minut

Teniški globus, 25. junij

Japonka piše posebno zgodbo

Avtor:
B. B.

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Naomi Osaka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Japonska teniška igralka Naomi Osaka nadaljuje odlične predstave na travi v Bad Homburgu.

Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam,  je v četrtfinalu s 6:2 in 6:2 in po vsega 59 minutah premagala 19. igralko sveta Jekaterino Aleksandrovo. S tem se je prvič v letošnji sezoni uvrstila v polfinale.

Japonka je tako le še zmago oddaljena od svojega prvega finala na travnati podlagi v karieri. Za mesto v finalu se bo pomerila s Kitajko Wang Xinyu, ki je napredovala po predaji Eline Svitoline zaradi poškodbe kolka.

Izidi teniških turnirjev

* Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov):
- četrtfinale:
Ethan Quinn (ZDA) - Vit Kopriva (Češ) 5:7, 7:5, 6:3;
Nuno Borges (Por) - Luciano Darderi (Ita/1) 7:6 (1), 6:4;

* Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):
- četrtfinale:
Toby Samuel (VBr) - Juan Cerundolo (Arg/8) 6:3, 6:4;
- Zizou Bergs (Bel) - Jan Choinski (VBr) 6:3, 6:3;

* Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):
- četrtfinale:
Jelena Ostapenko (Lat/3) - Zeynep Sonmez (Tur) 6:3, 6:0;
Madison Keys (ZDA/2) - McCartney Kessler (ZDA/7) 6:3, 6:1;

* Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):
- četrtfinale:
Xinyu Wang (Kit) - Elina Svitolina (Ukr/3) brez boja;
Naomi Osaka (Jap/6) - Ekaterina Aleksandrova (Rus) 6:2, 6:2;

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