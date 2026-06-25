Japonka piše posebno zgodbo

Naomi Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je v četrtfinalu s 6:2 in 6:2 in po vsega 59 minutah premagala 19. igralko sveta Jekaterino Aleksandrovo. S tem se je prvič v letošnji sezoni uvrstila v polfinale.

Japonka je tako le še zmago oddaljena od svojega prvega finala na travnati podlagi v karieri. Za mesto v finalu se bo pomerila s Kitajko Wang Xinyu, ki je napredovala po predaji Eline Svitoline zaradi poškodbe kolka.

Izidi teniških turnirjev * Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov):

- četrtfinale:

Ethan Quinn (ZDA) - Vit Kopriva (Češ) 5:7, 7:5, 6:3;

Nuno Borges (Por) - Luciano Darderi (Ita/1) 7:6 (1), 6:4; * Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):

- četrtfinale:

Toby Samuel (VBr) - Juan Cerundolo (Arg/8) 6:3, 6:4;

- Zizou Bergs (Bel) - Jan Choinski (VBr) 6:3, 6:3; * Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):

- četrtfinale:

Jelena Ostapenko (Lat/3) - Zeynep Sonmez (Tur) 6:3, 6:0;

Madison Keys (ZDA/2) - McCartney Kessler (ZDA/7) 6:3, 6:1; * Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):

- četrtfinale:

Xinyu Wang (Kit) - Elina Svitolina (Ukr/3) brez boja;

Naomi Osaka (Jap/6) - Ekaterina Aleksandrova (Rus) 6:2, 6:2;

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