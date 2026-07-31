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Avtor:
S. K.

Petek,
31. 7. 2026,
18.13

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge Komenda Vuelta Vuelta

Petek, 31. 7. 2026, 18.13

1 ura, 1 minuta

Tadej Pogačar

Pogačar bo odločitev o Vuelti sporočil v ponedeljek

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je še v nedeljo v Parizu slavil peto zmago na dirki vseh dirk, ta konec tedna je v domači Komendi. | Foto Luka Kotnik

Tadej Pogačar je še v nedeljo v Parizu slavil peto zmago na dirki vseh dirk, ta konec tedna je v domači Komendi.

Foto: Luka Kotnik

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar se po nedeljski zmagi na Dirki po Franciji te dni mudi v domači Komendi, kjer ga že danes v sklopu dogodka Pogi Challenge čaka tekmovalni kriterij z nekaj veliki imeni profesionalnega kolesarstva. V nedeljo se bo udeležil še zanimivega vzpona s Klanca v klanec, v katerem se bodo s petkratnim zmagovalcem Toura lahko pomerili tudi rekreativci. Na vprašanje, ki zanima cel kolesarski svet, pa za zdaj še ne želi odgovoriti. O tem, ali bo letos nastopil na španski Vuelti, bo spregovoril v ponedeljek.

Luka Mezgec kriterij
Sportal Kriterij Tadeja Pogačarja

Dogodki se za Tadeja Pogačarja odvijajo ekspresno. Še v nedeljo je na Elizejskih poljanah v Parizu proslavljal zgodovinsko peto zmago na Dirki po Franciji, s katero se je na kolesarskem olimpu pridružil legendam Hinaultu, Merckxu, Anquetilu in Indurainu, je te dni že na polno zaposlen s svojo dobrodelno kolesarsko prireditvijo Pogi Challenge.

Ta letos združuje Pogačarjev kriterij kot tudi plezalno preizkušnjo s klanca v klanec, ki so jo lani izpeljali prvič. En dogodek je bil po navadi avgusta, drugi je bil oktobra, Pogačar pa je vesel, da lahko v svojem natrpanem urniku zdaj celoten izziv opravi v enem koncu tedna. Najboljši kolesar sveta bo tako danes nastopil na kriteriju, v nedeljo pa se bo z rekreativci meril na vzponu na Krvavec.

Naporen teden po Touru

V tednu dni po napornem tritedenskem garanju na Dirki po Franciji bi moral sicer počivati, je povedal na današnji novinarski konferenci v Komendi. "Če ne bi imel tega dogodka, bi se tako v soboto kot nedeljo s kolesom peljal zelo na 'izi', ne bi razmišljal o dieti in tako naprej. Po Touru se je namreč treba izklopiti in umiriti. Vsaj en teden potrebuješ, da se spet spraviš na realna tla. En mesec dirkaš s polnim plinom, en mesec pred tem si na pripravah, zato je to, da prideš nazaj domov, kar manjši šok in vsaj en teden potrebuješ, da se stanje normalizira."

Najboljši kolesar sveta s staršema Marjeto in Mirkom Pogačarjem, pa Simonom Rožnikom, ki bdi nad prireditvijo Pogi Challenge. | Foto: Luka Kotnik Najboljši kolesar sveta s staršema Marjeto in Mirkom Pogačarjem, pa Simonom Rožnikom, ki bdi nad prireditvijo Pogi Challenge. Foto: Luka Kotnik

Dirkaških ambicij na domačih dirkah, ki sta del dobrodelnega dogodka Pogi Challenge, zagotovo nima. "Prvi teden po Touru si utrujen, so tudi nihanja energije, včasih bi se najraje zaprl v sobo in se ne družil z nikomer," priznava slovenski superšampion, ki si od petka do nedelje na domačih cestah in preostalih dogodkih – tudi dražbi, na kateri letos zbirajo sredstva za v nedavni ujmi prizadete občane Komende – obeta predvsem prijetno druženje. "Lani je bil res lep in vrhunsko izveden dogodek, imeli smo se odlično in letos pričakujem isto. Nekateri se bodo v klanec zagotovo preizkusili, drugi bodo šli samo za dušo, jaz pa bom še videl, kaj bodo noge dale," pravi.

Danes bodo na kriteriju v Komendi nastopili nekateri zvezdniki profesionalnega kolesarstva. | Foto: Luka Kotnik Danes bodo na kriteriju v Komendi nastopili nekateri zvezdniki profesionalnega kolesarstva. Foto: Luka Kotnik

Kaj pa Vuelta?

Najbolj vroče vprašanje ta hip pa je, ali bo Pogačar letos nastopil na španski Vuelti (od 22. avgusta do 13. septembra). Direktor Vuelte Javier Guillen si ga želi. "Želimo si Tadeja Pogačarja, potrebujemo ga. Res pa je, da si želimo tudi tekmece takega kalibra, da mu otežijo nalogo. Mislim, da jih bomo imeli," je povedal španski direktor. "Navdušen bi bil, če pride in pri nas počne tisto, kar zna, torej zmaguje. Prav tako pa si želim, da mu drugi otežujejo stvari, najbrž bo tudi zanje Pogačar poseben izziv. Vsekakor Tadej potrebuje dobre tekmece, da bo lahko užival," je še prepričan Guillen.

Edini namig v zadnjem času, da utegne Pogačar že letos zagristi v španski izziv in osvojiti še svoj tretji grand tour ter tako dopolniti zbirko, je prišel od monaškega princa Alberta, ki se je še med Tourom malce spozabil in medijem razkril, da bo Pogačar zagotovo na startu Vuelte v Monte Carlu. To sicer ne pomeni, da bo tudi dirkal, saj bi se lahko kot prebivalec te kneževine tam pojavil tudi v bolj protokolarni vlogi, Pogačar pa bo vse dvome razrešil v ponedeljek, ko bo odgovoril na vprašanje o Vuelti.

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