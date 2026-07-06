Zapleteno bo: Tour se vrača v Francijo, kjer pa divjajo požari

Po dveh razburljivih dneh v Kataloniji se bodo kolesarji na Dirki po Franciji danes zapeljali v domovino te slavne dirke. Tretja etapa se bo sicer še začela na španskih tleh v Granollersu, nato pa po 196 kilometrih končala v Les Anglesu v Pirenejih na jugu Francije. V bližini cilja pa divjajo gozdni požari in etapa, na kateri danski as Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) brani šest sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates -XRG) v skupnem seštevku, bo spremenjena in brez gledalcev ob progi. Začela se bo ob 12.10, v cilj pa bi morali kolesarji po prvotnem načrtu priti okoli 17. ure.

Oblasti francoskega departmaja Pyrenees-Orientales so se odločile, da bo tretja etapa kolesarske Dirke po Franciji potekala prilagojeno in brez gledalcev, saj 70 kilometrov vzhodno od cilja v Les Anglesu divja obsežen gozdni požar. Če se bodo razmere čez dan spreminjale oziroma poslabševale, lahko pričakujemo dodatne ukrepe lokalnih oblasti.

"V francoskem delu etape podporna karavana za promocijo in oglaševanje ne bo potovala. Prehod območja bomo omejili na kolesarje in podporna vozila, bistvena za organizacijo dirke," so včeraj sporočili odgovorni, v zaključku etape pa ob cesti in v cilju v Les Anglesu tudi ne bo gledalcev. Že včeraj so se oblasti odločile zapreti glavno cesto, ki z obale omogoča dostop do trase ponedeljkove etape Toura.

Tretja etapa 113. Toura je prva uradna gorska preizkušnja s skupno nekaj manj kot 4.000 višinskimi metri, štirimi kategoriziranimi klanci, prvim prve kategorije na letošnji dirki, in tudi klasičnim ciljnim vzponom, ki pa ne spada med zelo zahtevne. Načeloma bi se morali v zaključku za zmago pomeriti bolj ali manj isti kolesarji kot v nedeljo v Barceloni.

Sprinterjem se torej obeta še en težak dan, prav tako veliko možnosti za presenečenje ne bodo imeli specialisti za klasike, z Mathieuom van der Poelom na čelu, za katerega je bil včerajšnji tempo na Montjuicu v Barceloni prehud. Morda danes Tadej Pogačar uresniči sobotno grožnjo o napadu na rumeno majico, do rumenega Jonasa Vingegaarda mu manjka le še šest sekund, pol manj kot po sobotnem ekipnem kronometru torej.

V ospredju lahko pričakujemo še kolesarje, kot so Remco Evenepoel, Paul Seixas, Romain Grégoire, Tom Pidcock, Tobias Johannessen, Lenny Martínez, Mattias Skjelmose, Lennert van Eetvelt, Alex Aranburu, Juan Ayuso … Pa seveda tudi Pogačarjev pomočnik Isaac del Toro.

Foto: zajem zaslona

Po desetih kilometrih etape kolesarje čaka prvi kategorizirani klanec, in sicer Cote de Saint Feliu de Codines (III. kategorija, 7,6 km/4,5 %). Nato bo nekaj miru do 99. kilometra etape, kjer je leteči cilj v Campdevanolu, kmalu za tem pa nov klanec, najtežji na etapi. Col de Toses je z 9,3 kilometra dolžine in 6,5-odstotnim povprečnim naklonom prvi vzpon prve kategorije na letošnji dirki.

Po spustu s tega sledita še dva plezalna izziva tretje kategorije, najprej Col du Calvaire, z 11,4 kilometra najdaljši v dnevu, a z dokaj prijaznim štiriodstotnim povprečnim naklonom, za konec pa še 1,7 kilometra dolg dvig s 6,5-odstotnim naklonom v Les Angles, ki leži 1.794 metrov nad morjem.

Vingegaard brani rumeno majico, Pogačar pa bo kolesaril v majici svetovnega prvaka, saj je pikčasto včeraj predal Nizozemcu Alexu Molenaarju. V zeleni bo Isaac del Toro, ki vodi tudi v razvrstitvi najboljših mladih kolesarjev na dirki, a bo belo majico posodil Juanu Ayusu.

Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 4;01:48

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 0:06

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:15

4. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 0:16

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 0:19

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 0:42

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United) 0:44

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:45

9. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious) 0:53

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 1:00

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151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 17:52

154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 18:02

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