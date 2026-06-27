Španski teniški igralec Alejandro Davidovich Fokina je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Santi Ponsi na Majorki. V finalu je s 7:6 (4) in 6:3 premagal Američana Ethana Quinna. Za Davidovicha Fokino je to prva lovorika v karieri.

Kako velik vložek je za oba igralca predstavljal finale, je pokazal že prvi niz, ki ga je šele po podaljšani igri s 7:4 dobil Španec. V drugem nizu je Davidovich Fokina Američanu v šesti igri odvzel servis in povedel s 4:2. Prednosti ni več izpustil iz rok in koncu izkoristil prvo zaključno žogo za zmago s 6:3. Španec je bil sicer eden izmed favoritov, saj je na turnirju nastopil kot drugi nosilec in 25. igralec sveta.

Sedemindvajsetletni Španec ruskih korenin je doslej v finalu igral petkrat in vselej ostal praznih rok. Ob tem se je na tekmovanjih, ki so potekala na travnati površini, prvič doslej prebil vse do zadnje ovire in jo tudi uspešno preskočil.

Za pet let mlajšega Quinna je bil finale v Santi Ponsi sploh prvi v karieri. Doslej je osvojil dva turnirja nižje ravni v seriji challenger. Ne glede na poraz v finalu bo Quinn na lestvici ATP pridobil kar 16 mest in bo prihodnji teden zasedal 47. mesto.

Karolina Muchova po predaji osvojila turnir

Češka teniška igralka Karolina Muchova je zmagovalka turnirja WTA 500 v nemškem Bad Homburgu z nagradnim skladom 1,05 milijona evrov. V obračunu proti Japonki Naomi Osaka je prvi niz dobila s 6:1, v drugem pa je njena finalna tekmica zaradi poškodbe dvoboj predala pri zaostanku 0:1.

Karolina Muchova Foto: Reuters

Osaka, sicer 15. igralka na jakostni lestvici WTA, je že v prvem nizu pri zaostanku 0:3 zahtevala zdravniško pomoč zaradi bolečin v gležnju. Po zdravniški pomoči je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam - po dvakrat je zmagala v Melbournu in New Yorku - nadaljevala dvoboj, v začetku drugega niza pa ga je dokončno predala.

Devetindvajsetletna Muchova, trenutno 11. igralka na svetu, je v generalki za Wimbledon dosegla svojo tretjo turnirsko zmago. Prvič je zmagala v Seulu 2019, drugič pa letošnjega februarja na turnirju serije WTA 1000 v Dohi. Z osvojitvijo naslova se bo Čehinja na ponedeljkovi lestvici WTA vrnila med najboljšo deseterico sveta in zasedla deveto mesto.

Muchovo v prvem krogu najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu čaka Rusinja Anastazija Zaharova, medtem ko se bo Osaka, če bo nastopila, pomerila s Francozinjo Elso Jacquemot.

Madison Keys Foto: Reuters

Madison Keys zmagovalka turnirja v Eastbournu

Ameriška teniška igralka Madison Keys je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA v britanskem Eastbournu. V finalu je s 7:5 in 6:4 odpravila Nemko Tatjano Maria.

Keys, sicer druga nosilka omenjenega turnirja in 27. igralka na lestvici WTA, je na travnati podlagi upravičila vlogo favoritinje, saj je tekmici že v tretji igri odvzela servis in prvič na dvoboju povedla z 2:1.

Nemki je posvetil žarek upanja na končni uspeh, ko je prav tako z odvzetim servisom uspela izid izenačiti na 5:5, a ga je nato drugič v nizu ponovno izgubila ter za Američanko zaostala s 5:6. Slednja je na svoj servis nato dobila odločilno zadnjo igro, pri čemer je izkoristila drugo zaključno žogo za zmago s 7:5.

Maria je drugi niz začela nekoliko bolje in dvakrat vodila z 2:1 ter s 3:2. Podobno kot v prejšnjem nizu, ji je tudi tokrat Keys v sedmi igri odvzela servis in prešla v vodstvo s 4:3, ki ga do konca dvoboja ni več izpustila iz rok. Na koncu je slavila s 6:4.

Za 31-letno Keys je bil to četrti naslov na travi, skupno pa 11. lovorika v karieri. V Eastbournu je že slavila leta 2014 in 2023, vmes je bila na travi najboljša še v Birminghamu leta 2016.

Za Mario, nekdanjo polfinalistko Wimbledona (2022), je bil to peti finale v karieri in tretji na travi. Pred tem je bila najboljša na Majorki leta 2018 in lani v Queen'su. Tudi v ostalih dveh finalnih obračunih v Bogoti (2022, 2023) je slavila.

* Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):

- finale:

Karolina Muchova (Češ/4) - Naomi Osaka (Jap/6) 6:1, 1:0 - predaja



* Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):

- finale:

Madison Keys (ZDA/2) - Tatjana Maria (Nem) 7:5, 6:4. Karolina Muchova (Češ/4) - Naomi Osaka (Jap/6) 6:1, 1:0 - predajaMadison Keys (ZDA/2) - Tatjana Maria (Nem) 7:5, 6:4. Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov): - finale:

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/2) - Ethan Quinn (ZDA) 7:6 (4), 6:3.

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