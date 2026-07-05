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Avtor:
M. T.

Nedelja,
5. 7. 2026,
21.13

Osveženo pred

13 minut

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Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski Črno morje mornarica Rusija Ukrajina

Nedelja, 5. 7. 2026, 21.13

13 minut

Vojna v Ukrajini: Zgodilo se je nekaj nemogočega, trdi Zelenski

Avtor:
M. T.

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Volodimir Zelenski | Ukrajinski predsednik je izpostavil več uspešnih operacij Ukrajine na Črnem morju, ki so segale od osvoboditve kačjega otoka in potopa ruske križarke Moskve do uspešnih desantov na ruska pomorska vojaška oporišča. | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik je izpostavil več uspešnih operacij Ukrajine na Črnem morju, ki so segale od osvoboditve kačjega otoka in potopa ruske križarke Moskve do uspešnih desantov na ruska pomorska vojaška oporišča.

Foto: Reuters

Rusija je izgubila nadzor nad Črnim morjem, je ob dnevu ukrajinske mornarice razglasil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V uradu predsednika so medtem spomnili, kakšne izgube je Ukrajina v več kot štirih letih vojne prizadejala ruski črnomorski floti, ki je ob začetku invazije leta 2022 sicer sprva zdesetkala ukrajinske pomorske sile.

"Pomorske sile Ukrajine so v sodelovanju z drugimi vejami obrambnih in varnostnih sil Ukrajine dosegle, kar se je mnogim zdelo nemogoče. Rusija je zaradi njih izgubila nadzor nad Črnim morjem", je pretekli konec tedna v komunikacijski aplikaciji Telegram razglasil Volodimir Zelenski (vir).

"Črno morje ne bo več varno"

Dodal je, da Črno morje in Azovsko morje, večji zaliv, ki leži med vzhodno obalo polotoka Krim in Rusijo, zaradi ukrajinske prisotnosti ne bosta več varni.

Ukrajinski predsednik je ob tem izpostavil več uspešnih operacij Ukrajine na Črnem morju, ki so segale od osvoboditve kačjega otoka in potopa ruske križarke Moskve do uspešnih desantov na ruska pomorska vojaška oporišča.

Raketna križarka Moskva je bila največja ruska vojaška ladja po koncu druge svetovne vojne, ki je potonila med bojem, in prva potopljena ruska poveljniška ladja po Knezu Suvorovu – to so Japonci potopili leta 1905 v času rusko-japonske vojne. | Foto: Neznani avtor Raketna križarka Moskva je bila največja ruska vojaška ladja po koncu druge svetovne vojne, ki je potonila med bojem, in prva potopljena ruska poveljniška ladja po Knezu Suvorovu – to so Japonci potopili leta 1905 v času rusko-japonske vojne. Foto: Neznani avtor

Ukrajinska mornarica je bila po začetku ruske invazije leta 2022 sicer primorana precej spremeniti način delovanja, saj so bila ukrajinska plovila med glavnimi tarčami Rusije, ki si je prizadevala za čimprejšnjo vzpostavitev dominance na Črnem morju.

Pomorske sile Ukrajine se danes zato pretežno opirajo predvsem na raketne sisteme za zaščito obale in napade na ruske tarče na Črnem morju, hitre patruljne čolne, pomorske drone - čolne brez posadke -, marince in rečne enote. Njihovo delovanje se obenem močno prepleta z drugimi vejami ukrajinske obrambe, denimo z enotami, ki upravljajo brezpilotne letalnike. 

Ukrajina se pohvali

V uradu predsednika Ukrajine so pretekli konec tedna sicer objavili tudi statistiko, ki povzema ruske pomorske izgube na Črnem morju.

Statistika izgub ruske črnomorske flote. | Foto: Volodimir Zelenski/X Statistika izgub ruske črnomorske flote. Foto: Volodimir Zelenski/X

Ukrajina je glede na grafiko, ki jo je mogoče videti v videoposnetku, priloženemu objavi na družbenem omrežju X, ruski črnomorski floti prizadejala sledeče udarce:

- 4 uničene in 8 poškodovanih od skupno 33 bojnih ladij,

- 15 uničenih in 10 poškodovanih od skupno 34 pristajalnih ladij.

- 3 uničena in 9 poškodovanih od skupno 23 pomožnih plovil.

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