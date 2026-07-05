Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Nedelja,
5. 7. 2026,
15.09

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
prevara goljufija phishing vlada

Nedelja, 5. 7. 2026, 15.09

16 minut

Slovenska vlada opozarja na veliko nevarnost

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Heker, Kriminalec | Najverjetnejši namen neznanih pošiljateljev lažnega e-poštnega poziva je kraja osebnih podatkov. | Foto Shutterstock

Najverjetnejši namen neznanih pošiljateljev lažnega e-poštnega poziva je kraja osebnih podatkov.

Foto: Shutterstock

Slovenske uporabnice in uporabniki spleta so začeli prejemali e-poštno sporočilo, ki vsebuje povezavo do domnevne spletne strani za nujno varnostno posodobitev sistema ali drugačno ukrepanje, zlorablja pa identiteto državnega spletnega portala gov.si.

Kot je v objavi na družbenem omrežju X opozoril Urad RS za informacijsko varnost, spletni goljufi pošiljajo sporočilo, ki zlorablja identiteto in grafično podobo portala gov.si.

Prejemnike sporočila pozivajo, naj bodisi namestijo varnostno posodobitev bodisi čim prej ukrepajo, preden bo ukinjen njihov e-poštni račun.

Priložena povezava - to je razvidno že iz njenega naslova - sicer ne vodi na uradno spletišče slovenske javne uprave, temveč do klona gov.si na platformi Wixsite, kjer lahko vsak brezplačno postavi svojo spletno stran, internetni prevaranti pa jo zato uporabljajo razmeroma pogosto.

Najverjetnejši namen pošiljateljev lažnega e-poštnega poziva je kraja osebnih podatkov.

Na vladi poudarjajo, da državni organi od uporabnikov nikoli ne zahtevajo vnosa gesel prek povezav v elektronski pošti.

Preverite več o spletnih prevarah:

prevara goljufija phishing vlada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.