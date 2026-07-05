Slovenska vlada opozarja na veliko nevarnost

Slovenske uporabnice in uporabniki spleta so začeli prejemali e-poštno sporočilo, ki vsebuje povezavo do domnevne spletne strani za nujno varnostno posodobitev sistema ali drugačno ukrepanje, zlorablja pa identiteto državnega spletnega portala gov.si.

Kot je v objavi na družbenem omrežju X opozoril Urad RS za informacijsko varnost, spletni goljufi pošiljajo sporočilo, ki zlorablja identiteto in grafično podobo portala gov.si.

Prejemnike sporočila pozivajo, naj bodisi namestijo varnostno posodobitev bodisi čim prej ukrepajo, preden bo ukinjen njihov e-poštni račun.

⚠️ Pozor – v obtoku je novo phishing sporočilo, ki zlorablja identiteto portala https://t.co/6OThzafAoA.



Prevaranti pošiljajo elektronska sporočila z lažno zahtevo za »varnostno posodobitev« ali grožnjo z deaktivacijo e-poštnega računa.



🔹 Ne klikajte na povezave.

🔹 Ne… pic.twitter.com/Bfciggc98E — Urad Vlade RS za informacijsko varnost (@URSIV_Slovenia) July 5, 2026

Priložena povezava - to je razvidno že iz njenega naslova - sicer ne vodi na uradno spletišče slovenske javne uprave, temveč do klona gov.si na platformi Wixsite, kjer lahko vsak brezplačno postavi svojo spletno stran, internetni prevaranti pa jo zato uporabljajo razmeroma pogosto.

Najverjetnejši namen pošiljateljev lažnega e-poštnega poziva je kraja osebnih podatkov.

Na vladi poudarjajo, da državni organi od uporabnikov nikoli ne zahtevajo vnosa gesel prek povezav v elektronski pošti.

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