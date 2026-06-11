Teniška zvezdnica Serena Williams, ki se je po štirih letih na igrišča vrnila z zmago, je hitro končala nastope v Londonu. Štiriinštiridesetletna Američanka je skupaj z Victorio Mboko v prvem krogu turnirja Queen's Club med dvojicami zmagala, nato pa četrtfinalni dvoboj zaradi poškodbe kanadske partnerke predala, so potrdili organizatorji.

Senzacionalna vrnitev superzvezdnice Serene Williams v londonskem Queen's Clubu se je nenadno končala. To pomeni, da je zmagovalka 23 turnirjev za grand slam ta teden v Londonu nastopila le enkrat.

V torek zvečer se je Williams po štiriletnem premoru na teniško sceno vrnila z dvobojem dvojic v prvem krogu. V sodelovanju s 25 let mlajšo Mboko je Williams takoj pokazala, da ni izgubila zmagovitega občutka, in si zagotovila zmago proti tretjima nosilkama Nicole Melichar-Martinez iz ZDA in Novozelandko Erin Routliffe.

Za razliko od Williams je 19-letna Mboko nastopila tudi v posamični konkurenci. V sredo ji je v osmini finala proti Čehinji Karolini Pliškovi spodrsnilo, takoj se je prijela za koleno in odstopila, ne da bi odigrala še kakšno točko. To je sprožilo dvome, ali bo še lahko igrala. Zdaj je jasno.

Serena Williams namerava vrnitev nadaljevati v dvojicah naslednji teden na turnirju v Berlinu, je potrdila nemška tiskovna agencija DPA. Njena partnerica za ta turnir bo Čehinja Karolina Muchova, je danes poročal Times.

Po teh nastopih teniška javnost ugiba, ali bo Williams zaigrala tudi na turnirju za grand slam v Wimbledonu, ki se začne konec junija. Nekdanja prva igralka sveta tega še ni potrdila.

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