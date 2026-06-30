Dobrodošli v peti oddaji Najboljši med policami. Šolsko leto je za nami, pred vrati pa je vrhunec dopustniške sezone. Medtem ko se nekateri že nastavljajo sončnim žarkom ob morju, v hribih ali na potovanjih, drugi odštevajo dneve do zasluženega oddiha. Poletje je s prvim vročinskim valom že pokazalo svojo moč, zato ni presenetljivo, da so misli številnih Slovencev že na dopustu. A preden se odpravimo na pot, nas čaka še eno pomembno opravilo: pakiranje. Kaj vzeti s seboj na morje, kaj ne sme manjkati v potovalni torbi in kateri izdelki nam lahko olajšajo brezskrben oddih?

Tudi tokrat smo v oddaji Najboljši med policami preverili, kdo se bolje znajde med Sparovimi trgovinskimi policami. Tokrat v znamenju dopusta, poletnih pustolovščin in izdelkov, ki jih na počitnicah najpogosteje potrebujemo. Katera ekipa se je bolje pripravila na poletni oddih in kdo je pokazal največ znanja o dopustniških potrebščinah? Oglejte si video in sodelujte v nagradni igri.

Foto: Spar

Kdo je nastopil v peti oddaji?

V rdeči ekipi sta nastopili Jelka in Vida, navdušeni pohodnici, ki veliko prostega časa preživita v hribih. Dobro vesta, da se varen poletni dan začne z dobro hidracijo in pokrivalom na glavi. Na drugi strani sta v zeleni ekipi nastopila Denis in Sebastjan, prijatelja, ki pravita, da njuna polt nikoli ne pordeči, ker sta mojstra nanosa sončne kreme v rekordnem času. Kakšna je njuna skrivnost? In še pomembneje: kdo se bo bolje odrezal v izzivih, ki jih je prinesla peta oddaja?

Foto: Spar

Tokrat smo igrali za varno poletje in seveda za zmago. Pred tekmovalci so bili trije izzivi, ki so preverili hitrost, spretnost in poznavanje izdelkov, ki jih na dopustu najpogosteje potrebujemo. Najprej so se morali podati med police in v omejenem času poiskati čim več izdelkov s pripravljenega seznama. Sledil je preizkus poznavanja cen, o končnem zmagovalcu pa je odločal še veliki dopustniški kviz.

Zmagovalna ekipa je domov odnesla darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov, nihče pa ni odšel domov praznih rok. Čas je bil, da se tekmovanje začne. Gremo med police?

Foto: Spar

Prvi izziv: tekma med policami

Nakupovanje je ena tistih stvari, za katere smo prepričani, da jih obvladamo. Vemo, kje najdemo najljubše izdelke, poznamo police in pogosto nakupujemo skoraj na pamet. A kako dobro bi se znašli, če bi morali vse to dokazati pod pritiskom časa? Prav to je preverjal prvi izziv. Tekmovalci so imeli na voljo 60 sekund, da v nakupovalni voziček zberejo čim več izdelkov s seznama dopustniških potrebščin. Med drugim so iskali vodoodporne obliže SPAR Medihelp, izdelke za nego Isana, vatirane palčke in balzame za ustnice Beauty Kiss, mleko za sončenje in losjon po sončenju Sun Kiss ter repelent proti komarjem SPAR Protect. Tekmovalci so med policami mrzlično iskali izdelke in skušali v eni minuti nabrati čim več pravilnih zadetkov. Vsak pravilno izbran izdelek je prinesel točko, zato je bila pomembna vsaka odločitev.

Po izteku časa se je izkazalo, da sta se bolje znašli predstavnici rdeče ekipe. Jelka in Vida sta našli štiri izdelke, Denis in Sebastjan pa dva. Prva prednost je tako pripadla dekletoma, a do končne zmage je bila pot še dolga. Pred tekmovalci sta bila še dva izziva, v katerih se je lahko razmerje moči hitro obrnilo.

Foto: Spar

Drugi izziv: cene med policami

Dobra zaščita na dopustu je neprecenljiva, Sparovi izdelki pa dokazujejo, da zanjo ni treba odšteti veliko. V drugem izzivu so morali tekmovalci pokazati, kako dobro poznajo cene izdelkov, ki jih pogosto vzamemo s seboj na dopust. Na voljo so imeli 45 sekund, da ocenijo vrednost treh izdelkov, točko pa je prejela ekipa, ki se je s svojo oceno najbolj približala dejanski ceni.

Ugibali so cene gela za prhanje Isana Aloe Vera, papirnatih robčkov Lovely in mleka za sončenje Sun Kiss ZF50. Bi vi znali bolje oceniti njihove cene kot tekmovalci? Preverite, kako uspešni so bili pri ugibanju in katera ekipa je bila bližje pravim cenam.

Foto: Spar

Tretji izziv: veliki dopustniški kviz

Po dveh igrah sta Jelka in Vida vodili s 6 : 4, a prednost še zdaleč ni zagotavljala zmage. O zmagovalcu je odločal veliki dopustniški kviz, v katerem so morali tekmovalci pokazati, kako dobro poznajo "pravila" varnega in brezskrbnega poletja.

V 60 sekundah so morali odgovoriti na čim več vprašanj o zaščiti pred soncem, hidraciji in drugih situacijah, s katerimi se srečujemo na dopustu. Med drugim so odgovarjali, koliko tekočine naj bi popili v vročih dneh, kaj pomeni oznaka SPF na sončnih kremah, kateri naravni gel pomirja opečeno kožo, med katerimi urami se je poleti najpametneje umakniti v senco ter ali oblaki res zaustavijo vse UV-žarke. Preverili so tudi svoje znanje o znakih dehidracije, izdelkih za zaščito pred piki insektov, negi kože po dolgem dnevu na soncu in blagovnih znamkah izdelkov, ki jih najdemo na Sparovih policah.

Kviz je bil izjemno izenačen. Zelena ekipa je zbrala šest pravilnih odgovorov, rdeča pa sedem. To je pomenilo, da sta Jelka in Vida s skupnim rezultatom 13 : 10 potrdili zmago v veliki dopustniški oddaji. Za nagrado sta prejeli darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov. Tudi Denis in Sebastjan nista odšla praznih rok, saj sta prejela bogato napolnjeni Sparovi vrečki z izdelki, ki jima bodo prišli prav tudi med poletnimi dogodivščinami.

Foto: Spar

Ostanite najboljši med svojimi policami Za nami je pet epizod oddaje Najboljši med policami. Skupaj smo iskali najboljše poletne osvežitve, preverjali izdelke za najmlajše, pripravljali popoln piknik, raziskovali svet zdravega življenjskega sloga in se za konec še pripravili na brezskrben dopust. V petih oddajah smo spremljali številne zabavne obračune, napete kvize in zanimive nasvete, ki jih lahko uporabimo tudi pri vsakodnevnih nakupih. Upamo, da ste med oddajami izvedeli kaj novega, dobili kakšno koristno idejo in se ob tem tudi dobro zabavali. Želimo vam veliko prijetnih trenutkov, dobrih odločitev in pametnih nakupov. Ostanite najboljši med svojimi policami in ne pozabite: med Sparovimi ne najdete le odlične izbire, ampak tudi prihranite.

Oddaja 1:

Oddaja 2:

Oddaja 3: