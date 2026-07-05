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Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
12.54

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
Rusija Kitajska vojaške vaje

Nedelja, 5. 7. 2026, 12.54

45 minut

Kitajska napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ruske vojaške vaje | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa dodalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Moskva je nato potrdila, da se bodo skupne vaje začele v ponedeljek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomorske sile obeh držav bodo sodelovale v vaji z imenom Joint Sea 2026 (Skupno morje 2026) v "vodah in zračnem prostoru" pri Qingdau, pomembnem vojaškem pristanišču na vzhodu Kitajske, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo, pri čemer podrobnosti o obsegu vaje ni podalo.

"Po vaji bodo nekatere sile obeh strani izvedle skupno pomorsko patruljo na zadevnih območjih Tihega oceana. Ta dogovor je (...) namenjen skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti," je še dodalo.

Tihomorska flota ruske mornarice je medtem sporočila, da se bodo vaje začele v ponedeljek, potekale pa bodo do 13. julija. Po navedbah vojske bo cilj vaj okrepiti strateško partnerstvo med državama ter zagotoviti mir in stabilnost v regiji.

Vaje po Putinovem obisku na Kitajskem

Vaje bodo potekale po nedavnem obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem. Peking in Moskva sicer vaje Skupno morje izvajata že od leta 2012. Lani so vaje potekale v vodah blizu ruskega pristanišča Vladivostok.

Poleg gospodarskih in političnih vezi sta Moskva in Peking v zadnjih letih okrepila tudi vojaško sodelovanje, njuni odnosi pa so se po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 še poglobili. Kitajska nikoli ni obsodila vojne.

Mnogi ukrajinski zavezniki tako obtožujejo Peking, da podpira Moskvo, na drugi strani pa Kitajska vztraja pri tem, da glede vojne v Ukrajini zavzema nevtralno stališče in redno poziva h končanju spopadov.

Rusija Kitajska vojaške vaje
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