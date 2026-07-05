Janez Janša pokazal, kako s sinovoma preživlja poletne počitnice

Predsednik vlade Janez Janša je na družbenih omrežjih objavil fotografije, na katerih skupaj s sinovoma Črtomirjem in Jakobom kosi travo. Ob objavi je pripisal: "Šolske počitnice kot nekoč …"

Na fotografijah je videti, kako z ročnimi kosami delajo na travniku, objava pa je v kratkem času pritegnila precej pozornosti in odzivov njegovih sledilcev. Mnogi so prizore pospremili s pohvalami in nostalgijo po časih, ko so bile poletne počitnice pogosto povezane z delom na kmetiji in pomočjo doma.

Janša sicer na svojih družbenih omrežjih poleg političnih vsebin občasno deli tudi utrinke iz zasebnega življenja.