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Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 7. 2026,
13.55

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Janez Janša Janez Janša družina počitnice

Nedelja, 5. 7. 2026, 13.55

1 ura, 26 minut

Janez Janša pokazal, kako s sinovoma preživlja poletne počitnice

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,37
Janez Janša počitnice | Foto Facebook/Janez Janša

Foto: Facebook/Janez Janša

Predsednik vlade Janez Janša je na družbenih omrežjih objavil fotografije, na katerih skupaj s sinovoma Črtomirjem in Jakobom kosi travo. Ob objavi je pripisal: "Šolske počitnice kot nekoč …"

Na fotografijah je videti, kako z ročnimi kosami delajo na travniku, objava pa je v kratkem času pritegnila precej pozornosti in odzivov njegovih sledilcev. Mnogi so prizore pospremili s pohvalami in nostalgijo po časih, ko so bile poletne počitnice pogosto povezane z delom na kmetiji in pomočjo doma.

Janša sicer na svojih družbenih omrežjih poleg političnih vsebin občasno deli tudi utrinke iz zasebnega življenja. 

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