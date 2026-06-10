Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
15.31

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Iva Jovic tenis

Sreda, 10. 6. 2026, 15.31

50 minut

Teniški globus, 10. junij

Šesta nosilka Jovic zanesljivo v drugi krog turnirja v Londonu

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Iva Jovic | Iva Jovic je v drugi krog Londona napredovala z zmago nad Alexandro Ealo. | Foto Reuters

Iva Jovic je v drugi krog Londona napredovala z zmago nad Alexandro Ealo.

Foto: Reuters

Ameriška teniška igralka Iva Jovic je v prvem krogu turnirja WTA 500 v Londonu s 6:2, 6:2 premagala Filipinko Alexandro Ealo in napredovala v drugi krog.

Teniški globus, 10. junij

ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):

- 2. krog:
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Gauthier Onclin (Bel) 7:6 (1), 6:2;
Mattia Bellucci (Ita) - Yannick Hanfmann (Nem) 7:5, 6:7 (4), 6:2;

ATP 250, 's-Hertogenbosch (723.435 evrov):

- 1. krog:
Kamil Majchrzak (Pol) - Otto Virtanen (Fin) 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4);
James McCabe (Avs) - Zizou Bergs (Bel/8) 6:7 (2), 6:2, 7:6 (4);
Thijs Boogaard (Niz) - Wu Yibing (Kit) 6:3, 2:6, 6:4;

WTA 500, London (1.659.979 evrov):

- 1. krog:
Iva Jovic (ZDA/6) - Alexandra Eala (Fil) 6:2, 6:2;

WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):

- 1. krog:
Solana Sierra (Arg) - Lois Boisson (Fra) 6:4, 5:7, 6:3;
Hanne Vandewinkel (Bel) - Nikola Bartunkova (Češ) 4:6, 7:6 (5), 6:4;
Anastazija Potapova (Avt/5) - Suzan Lamens (Niz) 6:7 (5), 6:4, 6:4;

Serena Williams
Sportal Emma Raducanu čez prvo oviro v Londonu, zmagovita vrnitev Serene Williams
Paula Badosa
Sportal Začelo se je odštevanje do Wimbledona
 
teniški globus Iva Jovic tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.