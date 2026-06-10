Sreda, 10. 6. 2026, 15.31
50 minut
Teniški globus, 10. junij
Šesta nosilka Jovic zanesljivo v drugi krog turnirja v Londonu
Ameriška teniška igralka Iva Jovic je v prvem krogu turnirja WTA 500 v Londonu s 6:2, 6:2 premagala Filipinko Alexandro Ealo in napredovala v drugi krog.
Teniški globus, 10. junij
ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):
- 2. krog:
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Gauthier Onclin (Bel) 7:6 (1), 6:2;
Mattia Bellucci (Ita) - Yannick Hanfmann (Nem) 7:5, 6:7 (4), 6:2;
ATP 250, 's-Hertogenbosch (723.435 evrov):
- 1. krog:
Kamil Majchrzak (Pol) - Otto Virtanen (Fin) 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4);
James McCabe (Avs) - Zizou Bergs (Bel/8) 6:7 (2), 6:2, 7:6 (4);
Thijs Boogaard (Niz) - Wu Yibing (Kit) 6:3, 2:6, 6:4;
WTA 500, London (1.659.979 evrov):
- 1. krog:
Iva Jovic (ZDA/6) - Alexandra Eala (Fil) 6:2, 6:2;
WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):
- 1. krog:
Solana Sierra (Arg) - Lois Boisson (Fra) 6:4, 5:7, 6:3;
Hanne Vandewinkel (Bel) - Nikola Bartunkova (Češ) 4:6, 7:6 (5), 6:4;
Anastazija Potapova (Avt/5) - Suzan Lamens (Niz) 6:7 (5), 6:4, 6:4;