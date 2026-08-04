Kamniški župan Matej Slapar se je z ženo Simono v soboto razveselil rojstva dvojčic. Na svet sta prijokali dojenčici, ki sta ju starša poimenovala Tinkara in Lara, je sporočil na svojih družbenih omrežjih.

"Včeraj nas je doletela dvojna sreča," je v nedeljo zapisal župan občine Kamnik Matej Slapar in na svojem družbenem omrežju delil veselo novico, da se je njihova družina povečala še za dve novi članici.

Dve zdravi deklici Tinkara in Lara

"Na svet sta prijokali dve zdravi, super punci. Mami je herojsko oddelala, skupaj z izjemno ekipo babic in osebja Porodnišnica Ljubljana. Vse so zdrave in jih pričakujemo doma," je zapisal kamniški župan, ki ob veselem dogodku ni skrival ponosa in veselja. Javno se je zahvalil tudi svoji ženi.

"Simona Slapar, hvala in vsa čast za moč, ki jo ženska sestavi ob najpomembnejšem dogodku v njenem življenju. Rojstvo novega življenja je čudež narave in stvarstva. Hvala ti za izjemno hrabrost in pogum. Tinkara in Lara, dobrodošli!" je še zapisal 41-letni župan Slapar.

Slapar, sicer univerzitetni diplomirani ekonomist, je kamniški župan postal v drugem krogu po lokalnih volitvah leta 2018, na volitvah leta 2022 pa je občane prepričal že v prvem krogu. V mandatnem obdobju 2014–2018 je poklicno opravljal funkcijo podžupana Občine Kamnik. Skupaj z ženo Simono imata že predšolsko hčerko, z družino pa prebivajo v Mekinjah.

Kamniški župan prosti čas najraje preživi v družbi družine in prijateljev, z velikim veseljem pa poprime tudi za delo na domači kmetiji, je zapisano na spletni strani občine Kamnik. V prostem času rad kolesari in igra košarko, ko pa mu čas dopušča, se odpravi v naravo, je še zapisano na strani občine.