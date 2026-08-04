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Avtor:
A. T. K.

Torek,
4. 8. 2026,
9.00

Osveženo pred

17 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge

Torek, 4. 8. 2026, 9.00

17 minut

Pogačar si ga je zapomnil in držal besedo: 15-letnemu Norvežanu podaril očala

Avtor:
A. T. K.

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Pogi Challenge | Tadej Pogačar je na kolesarskem izzivu Pogi Challenge s kolesarskimi očali razveselil mladega Norvežana. | Foto Bine Mekina/Pogi Chalenge

Tadej Pogačar je na kolesarskem izzivu Pogi Challenge s kolesarskimi očali razveselil mladega Norvežana.

Foto: Bine Mekina/Pogi Chalenge

Pogi Challenge je na vzponu na Krvavec spisal številne zgodbe, ena najlepših pa pripada komaj 15-letnemu norveškemu kolesarju Patricku Morku. Ta se iz Slovenije ni vrnil le z odličnim rezultatom, ampak tudi s prav posebnim spominkom, očali Tadeja Pogačarja in izkušnjo, ki je najbrž še dolgo ne bo pozabil.

"Že sama udeležba na Pogi Challengeu je bila čudovita izkušnja. Potem pa se je Tadej pripeljal do mene in bil seveda kmalu tudi pred mano," je svojo zgodbo na družbenih omrežjih začel mladi Norvežan.

V trenutku, ko je ob njem vozil najboljši kolesar sveta, je zbral pogum in ga prosil za očala. Kot je hudomušno pripomnil, je to storil med poganjanjem pri približno sedmih vatih na kilogram.

Pogačar mu jih med vožnjo ni mogel izročiti, mu je pa obljubil, da jih bo dobil po prihodu v cilj. Obljuba, izrečena sredi zahtevnega vzpona, bi se v ciljnem vrvežu zlahka izgubila. A se ni.

Ko je Mork pripeljal na Krvavec, je Pogačar že opravljal medijske obveznosti in dajal intervjuje. Kljub množici ljudi je 15-letnika prepoznal in se spomnil njunega dogovora.

"Vedel je, kdo sem, in mi jih brez oklevanja izročil. Bilo je res nekaj čudovitega," je navdušeno zapisal Mork.

Kolesarska očala, ki jih je Pogačar podaril mlademu navijaču. | Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence Kolesarska očala, ki jih je Pogačar podaril mlademu navijaču. Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Njegov dan pa ni bil poseben le zaradi Pogačarjeve geste. Mladi Norvežan je v konkurenci približno 1.300 udeležencev osvojil izjemno 17. mesto in pokazal, da ga na Krvavec niso pripeljale le navijaške želje, temveč tudi precejšnje kolesarske sposobnosti.

"Upam, da bom nekega dne s Pogijem tekmoval na pravi dirki," je še sporočil 15-letnik, ki je v Sloveniji en dan vozil ob svojem vzorniku, morda pa bo nekoč res stal tudi na isti startni črti.

Slovenijo je obiskal že v začetku julija, ko je nastopil na dirki Po Sloveniji za otroke. Na koncu je v skupnem seštevku dirke osvojil 22. mesto, na družbenih omrežjih pa zapisal, da je bila to najbolj "kul" dirka letošnje sezone.

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