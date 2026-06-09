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Teniški globus, 9. junij
Emma Raducanu uspešno čez prvo oviro
Britanska teniška igralka Emma Raducanu je nedavno OP Francije v Parizu končala že v prvem krogu, zdaj pa se je uspešno prebila čez prvo oviro na močnem domačem turnirju serije WTA 500 v Londonu. 42. igralka z lestvice WTA je v prvem krogu gladko, s 6:3 in 6:0, odpravila Rusinjo Ano Blinkovo. Začeli sta se tudi turnirja ATP in WTA 250 v Hertogenboschu na Nizozemskem, pa ATP 250 v Stuttgartu.
ATP 250, 's-Hertogenbosch (723.435 evrov):
1. krog:
Adrian Mannarino (Fra) - Gabriel Diallo (Kan) 6:4, 3:6, 7:5;
Martin Damm (ZDA) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:4;
Zhizhen Zhang (Kit) - Jenson Brooksby (ZDA) 7:6 (4), 5:7, 6:1;
ATP 250, Stuttgart (757.320 evrov):
1. krog:
Marcos Giron (ZDA) - Roberto Bautista Agut (Špa) 7:6 (3), 7:5;
Yannick Hanfmann (Nem) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 7:6 (5), 7:6 (4);
Sho Shimabukuro (Jap) - Quentin Halys (Fra) 6:4, 6:2;
Lennard Struff Jan (Nem) - Alexis Galarneau (Kan) 6:2, 6:7 (5), 6:3;
WTA 250, 's-Hertogenbosch (245.613 evrov):
1. krog:
Dajana Jastremska (Ukr) - Sara Bejlek (Češ/6) 6:1, 6:2;
Greet Minnen (Bel) - Janice Tjen (Idn/7) 7:6 (4), 6:1;
Zeynep Sonmez (Tur) - Katie Volynets (ZDA) 6:3, 2:6, 6:3;
Barbora Krejčikova (Češ/8) - Renata Zarazua (Meh) 6:1, 6:2;
WTA 500, London (1.659.979 evrov):
1. krog:
Sorana Cirstea (Rom/17) - Maddison Inglis (Avs) 6:4, 5:7, 6:2;
Emma Raducanu (VBr) - Ana Blinkova (Rus) 6:0, 6:3;
Iva Jovic (ZDA/6) - Antonia Ružić (Hrv) 6:3, 6:4;