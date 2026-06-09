Emma Raducanu uspešno čez prvo oviro

Britanska teniška igralka Emma Raducanu je nedavno OP Francije v Parizu končala že v prvem krogu, zdaj pa se je uspešno prebila čez prvo oviro na močnem domačem turnirju serije WTA 500 v Londonu. 42. igralka z lestvice WTA je v prvem krogu gladko, s 6:3 in 6:0, odpravila Rusinjo Ano Blinkovo. Začeli sta se tudi turnirja ATP in WTA 250 v Hertogenboschu na Nizozemskem, pa ATP 250 v Stuttgartu.