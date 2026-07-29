Novi premier na Downing Street ne bo pripeljal psa. Razlog? Maček Larry.

Novi britanski premier Andy Burnham se na Downing Street 10 ne bo preselil s svojim psom Axlom, saj se ta preprosto ne bi razumel z najbolj znanim mačkom britanske politike – Larryjem, dolgoletnim prebivalcem te slavne rezidence.

Andy Burnham je v nedavnem intervjuju za BBC pojasnil, da se njegov štirinožni ljubljenček Axel ne bo preselil na naslov slavne rezidence predsednika vlade Združenega kraljestva na Downing Street 10, ampak bo ostal v svojem prvotnem domu na severu Anglije.

Pojasnil je, da je za to "kriv" prav maček Larry, ki tam živi že 15 let. "Z Larryjem se ne bi razumel, recimo temu tako. In mislim, da mi narod ne bi bil hvaležen, če bi pripeljal Axla in zmotil Larryjev svet."

Axel je "kot jezen mali mož"

Premier je svojega psa rešenčka, ki je križanec med bišonom in kodrom, ki jih nekateri poznajo pod imeni "bich-poo" ali "poochon", opisal z veliko mero humorja. Kljub prikupnemu videzu pa ima po Burnhamovih besedah precej izrazit značaj.

"Mislim, da bo moral ostati na severu. Ima značaj jeznega malega moža," je dejal premier in dodal, da bo Axel ostal v širšem območju Manchestra, medtem ko bo sam pogosto potoval med Londonom, domačo regijo in svojo volilno enoto Makerfield. Tako bo Axla redno obiskoval med potovanji na sever Anglije.

Axel spent just 12 days at @DT_Shrewsbury before he was adopted by Andy Burnham and his wife nearly 10 years ago.



We hope that Axel's happy ending will encourage the Prime Minister to help improve dog welfare through driving progress on the Government’s Animal Welfare Strategy. pic.twitter.com/3ScITsVPzL — Dogs Trust 💛🐶 (@DogsTrust) July 20, 2026

Larry ostaja nesporni gospodar Downing Streeta

Larry, uradni maček britanske vlade in tako imenovani glavni lovec na miši, na ulici Downing Street živi že od leta 2011. Pripeljal ga je tedanji premier David Cameron, v petnajstih letih pa je Larry postal stalnica britanske politike in preživel menjavo številnih predsednikov vlad.

V tem času je imel že več znanih sporov z drugimi hišnimi ljubljenčki britanskih politikov. Med mandatom Keira Starmerja si je dom delil z rešenim mačkom Jojom in sibirskim muckom Princeom.

Foto: Reuters

Tudi nekdanji premier Rishi Sunak je na Downing Street pripeljal psičko Novo. Njegova žena Akshata Murty je leta 2023 razkrila, da sta imela Larry in Nova več burnih srečanj, pri katerih je bil praviloma uspešnejši prav maček.

Podobno izkušnjo je imel tudi Boris Johnson, čigar pes Dilyn naj bi bil po njegovih besedah precej hudo opraskan, potem ko je pojedel nekaj Larryjeve hrane. Znani so tudi Larryjevi spopadi z mačko Freyo, ki je živela pri nekdanjem finančnem ministru Georgeu Osbornu, ter z mačkom Palmerstonom z britanskega zunanjega ministrstva.

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