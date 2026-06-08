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Boštjan Boh

Avtor:
Boštjan Boh

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
10.09

Osveženo pred

9 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Mirra Andreeva Marija Šarapova Conchita Martínez OP Francije Roland Garros

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 10.09

9 minut

Športnica, ki obeta nekaj več

Mirra Andreeva očitno ima nekaj več #video

Boštjan Boh

Avtor:
Boštjan Boh

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Mirra Andreeva | Mirra Andreeva je z mislim že pri naslednjih turnirjih. Začenja se sezona na travi, kjer se tudi dobro znajde. Lani se je v Wimbledonu prebila v četrtfinale. Kako bo letos? | Foto Reuters

Mirra Andreeva je z mislim že pri naslednjih turnirjih. Začenja se sezona na travi, kjer se tudi dobro znajde. Lani se je v Wimbledonu prebila v četrtfinale. Kako bo letos?

Foto: Reuters

Ruska teniška igralka Mirra Andreeva je na letošnjem OP Francije spisala posebno zgodbo, potem ko je zmagala na najprestižnejšem turnirju na pesku. A nekateri so mnenja, da ima ta ruska najstnica nekaj več.

Mirra Andreeva
Sportal Ruska najstnica se veseli kariernega uspeha!

Mirra Andreeva je na letošnjem OP Francije dosegla nov mejnik v karieri, potem ko j v velikem finalu po dveh nizih premagala kvalifikantko Majo Chwalinsko 6:3, 6:2.

Mirra Andreeva je nase opozorila že pri 15 letih. | Foto: Guliverimage Mirra Andreeva je nase opozorila že pri 15 letih. Foto: Guliverimage

Nase je opozorila že pri 15 letih

Mlada Rusinja, ki prihaja iz Sibirije, je nase opozorila, ko je bila stara komaj 15 let. In sicer na turnirju v Madridu leta 2023, ko se je prebila do osmine finala. In takrat je postalo jasno, da bo kmalu začela osvajati največje lovorike. Izkazalo se je, da ne prav dolgo, saj je postala najmlajša igralka OP Francije, odkar je Monika Seleš leta 1992 dosegla svojo tretjo zaporedno zmago. Postala pa je tudi tretja najmlajša igralka v 21. stoletju, mlajši sta bili Emma Raducanu in Marija Šarapova.

Marija Šarapova meni, da ima to dekle nekaj več. | Foto: Guliverimage Marija Šarapova meni, da ima to dekle nekaj več. Foto: Guliverimage Šarapova meni, da ima nekaj več

In prav slednja je tista, ki meni, da ima njena rojakinja nekaj več. Že pred tremi leti je napovedovala, da ima Andreeva pred seboj veliko kariero. "Mislim, da ima pravi pristop," je takrat dejala Marija Šarapova. "Ima pravo igro. Res mi je všeč njen pristop in njen občutek za igro. Mislim, da jo čaka svetla prihodnost."

Po veliki zmagi v Parizu je v to še bolj prepričana. Sibirska tigrica, kakor so v športni karieri imenovali Marijo Šarapovo, je na družbenih omrežjih objavila skupno fotografijo in zapisala, da je zelo ponosna na mlajšo kolegico in predvsem na to, da je bila ob veliki zmagi relativno zadržana. Po veliki zmagi je le padla na kolena in si zakrila obraz. In ravno to naj bi bil pravi znak zmagovalke. "Praznovanje pove vse," je zapisala Šarapova, ki je leta 2004 pri 17 letih senzacionalno zmagala v Wimbledonu in potem še dodala: "Navdušena, a ne zadovoljna."

Mirra Andreeva ob zmagi v Parizu. | Foto: Reuters Mirra Andreeva ob zmagi v Parizu. Foto: Reuters

Upala je, da jo bo gledala

Prav Šarapova je bila v otroštvu neke vrste idol Andreeve. In novopečena zmagovalka Pariza je na novinarski konferenci po tekmi priznala, da je upala, da bo petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam in dvakratna zmagovalka Roland Garrosa spremljala njen finale. "Seveda sem razmišljala o tem, da bi bilo res lepo, če bi gledala, da bi pokazala dober tenis," je povedala Andreeva, ki je za zmago na OP Francije prejela denarno nagrado v višini 2,8 milijona evrov.

Poseben odnos s trenerko

Devetnajstletna teniška igralka je po zmagi na novinarski konferenci poskrbela za zabaven trenutek. Ta je svojo trenerko Conchito Martinez vprašala, kaj je najboljše pri sodelovanju z njo. Martinez ji je v smehu odgovorila, da predvsem to, da skupaj igrata karte Uno in da vedno zmaguje ona. Sicer je Martinez ob tem poudarila, da je njena varovanka v zadnjih dveh letih dozorela, s tem pa tudi bolje obvladuje svoja čustva in nasvete.

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