Poletni navdih: se drznete obleči kot Severina?

Severina je na družbenih omrežjih znova poskrbela za pravi modni navdih. Tokrat je sledilce navdušila z videzom, ki združuje nežnost, eleganco in najbolj priljubljene poletne modne trende. Odločila se je za belo pleteno obleko, kvačkano kapo in prestižno pleteno torbico, s katerimi je dokazala, da je lahko poletni stajling hkrati preprost in opazen. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela pletena obleka

Osrednji kos njenega videza je bela pletena obleka, ki velja za enega največjih modnih trendov letošnjega poletja. Pleteni materiali so lahkotni, zračni in ustvarijo sproščen, a hkrati prefinjen videz. Bela barva celotnemu stajlingu doda pridih svežine in elegance, zato je takšna obleka odlična izbira tako za dopust kot tudi za sprehod ob morju ali poletno večerno druženje.

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Kvačkana kapa

Posebno pozornost je pritegnila tudi kvačkana kapa, ki jo letos pogosto videvamo v poletnih kolekcijah številnih modnih znamk. Takšna kapa videzu doda nekoliko boemski pridih, hkrati pa poskrbi za modno piko na i, ki izstopa iz množice.

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Torbica

Celoten videz je Severina dopolnila s pleteno torbico modne hiše Prada, katere cena se giblje okoli dva tisoč evrov. Čeprav gre za prestižen kos, lahko podoben videz ustvarite tudi z bistveno ugodnejšimi alternativami. Nekaj najlepših predstavljamo v spodnji galeriji.

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