Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
29. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Severina poletje moda Oblecite se kot ... Oblecite se kot ...

Sreda, 29. 7. 2026, 4.00

5 ur, 41 minut

Oblecite se kot ...

Poletni navdih: se drznete obleči kot Severina?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Severina | Foto Instagram

Foto: Instagram

Severina je na družbenih omrežjih znova poskrbela za pravi modni navdih. Tokrat je sledilce navdušila z videzom, ki združuje nežnost, eleganco in najbolj priljubljene poletne modne trende. Odločila se je za belo pleteno obleko, kvačkano kapo in prestižno pleteno torbico, s katerimi je dokazala, da je lahko poletni stajling hkrati preprost in opazen. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela pletena obleka 

Osrednji kos njenega videza je bela pletena obleka, ki velja za enega največjih modnih trendov letošnjega poletja. Pleteni materiali so lahkotni, zračni in ustvarijo sproščen, a hkrati prefinjen videz. Bela barva celotnemu stajlingu doda pridih svežine in elegance, zato je takšna obleka odlična izbira tako za dopust kot tudi za sprehod ob morju ali poletno večerno druženje. 

Fotogalerija
1
 / 5

Kvačkana kapa 

Posebno pozornost je pritegnila tudi kvačkana kapa, ki jo letos pogosto videvamo v poletnih kolekcijah številnih modnih znamk. Takšna kapa videzu doda nekoliko boemski pridih, hkrati pa poskrbi za modno piko na i, ki izstopa iz množice. 

Fotogalerija
1
 / 4

Torbica

Celoten videz je Severina dopolnila s pleteno torbico modne hiše Prada, katere cena se giblje okoli dva tisoč evrov. Čeprav gre za prestižen kos, lahko podoben videz ustvarite tudi z bistveno ugodnejšimi alternativami. Nekaj najlepših predstavljamo v spodnji galeriji. 

Fotogalerija
1
 / 4

Preberite še: 

Dekota Thompson
Trendi Avstralska vplivnica ima recept za eleganten videz, ki vedno pritegne pozornost
Sofia Boman
Trendi Modni trik, ki ga boste želeli posnemati še to poletje
moda
Trendi Kvačkane kratke hlače so nova modna obsesija, ki je ne bo mogoče spregledati
Severina poletje moda Oblecite se kot ... Oblecite se kot ...
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.