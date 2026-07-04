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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sobota,
4. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hlače poletje moda kvačkane kratke hlače

Sobota, 4. 7. 2026, 4.00

6 ur, 24 minut

Kvačkane kratke hlače so nova modna obsesija, ki je ne bo mogoče spregledati

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kratke hlače so v vročih poletnih dneh nepogrešljiv kos garderobe, saj združujejo udobje, lahkotnost in sproščenost. Vsako sezono pa se pojavi trend, ki posebej izstopa in hitro osvoji modne navdušenke po vsem svetu. Letos so to kvačkane kratke hlače, kos, ki ga lahko kombinirate z najrazličnejšimi modnimi slogi, saj je igriv, ženstven in dovolj poseben, da popestri še tako preprost videz.

Zakaj so kvačkane kratke hlače tako priljubljene? 

V zadnjih letih se je močno povečalo zanimanje za naravne materiale, ročno izdelane detajle in modne kose, ki delujejo bolj osebno in pristno. Kvačkane kratke hlače ustvarjajo občutek topline in unikatnosti, saj spominjajo na ročno izdelano estetiko, ki nikoli ne deluje preveč umetno, in ravno zato so letos v ospredju. 

Veliko vlogo pri njihovi priljubljenosti imajo tudi družbena omrežja, saj jih modne vplivnice pogosto vključujejo v poletne videze.  

Poletni kos z veliko možnostmi kombiniranja 

Velika prednost kvačkanih kratkih hlač je njihova vsestranskost. Lahko jih kombinirate s preprosto belo majico, laneno srajco ali elegantnim topom brez rokavov. Če želite ustvariti bolj sproščen videz, jih lahko nosite skupaj s sandali in pleteno torbico. Za nekoliko bolj urejen videz jih dopolnite z minimalističnim nakitom in natikači z elegantnimi detajli. 

@reillythelabel nothing I love more than a RTL knit short & bikini combo #reillythelabel #engagement #proposaltok #smallbusiness ♬ original sound - imani 🦦

Obleče jih lahko tudi čez kopalke, zato so popolna izbira za poletni dopust. V nekaj sekundah lahko ustvarite videz, ki deluje lahkotno in zelo modno. 

Kakšen model in barvo izbrati? 

Pri izbiri modela je pomembno, da izberete kroj, v katerem se boste počutili udobno. Trenutno so v ospredju kvačkane hlače, ki so oprijete in zelo kratke. 

@reillythelabel shorts are restocked !!!! #minishorts #reillythelabel #falloutfitinspo ♬ Sofia - vonce

Če prisegate na klasičen slog, so odlična izbira enobarvni modeli v bež, beli ali peščeni barvi. Takšni odtenki delujejo elegantno in jih lahko kombinirate skoraj z vsem. 

@urmomlovesmeee OOTD🖤🤍 I love a knit short #ootd #summerinspo ♬ Revolving door - Tate McRae

Če imate raje bolj izrazite modne kombinacije, posezite po barvitih različicah ali zanimivih vzorcih. Priljubljeni so tudi modeli z visokim pasom, saj lepo poudarijo postavo in ustvarijo bolj uravnotežen videz. 

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