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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
8. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Sofia Boman moda Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... poletje

Sreda, 8. 7. 2026, 4.00

6 ur, 34 minut

Oblecite se kot ...

Modni trik, ki ga boste želeli posnemati še to poletje

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Sofia Boman | Foto Instagram

Foto: Instagram

Švedska modna vplivnica Sofia Boman je na družbenih omrežjih pred kratkim delila utrinke poletnih dni, ki jih preživlja v družbi prijateljev. Fotografije prikazujejo sproščeno vzdušje, ki je značilno za skandinavska poletja, Sofia pa navdušuje tudi z modnim videzom, ki ga je skoraj nemogoče spregledati. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko na preprost način ustvarite tudi vi.

Obleka s pikčastim vzorcem 

Osrednji kos videza je obleka s pikčastim vzorcem. Gre za modno klasiko, ki se vrača iz sezone v sezono in nikoli zares ne izgine iz garderob. Ta vzorec ustvari romantičen in lahkoten videz, obleka pa je zaradi svoje vsestranskosti primerna tako za sproščena druženja kot tudi poletne izlete. 

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Rdeči škornji 

Zvezda celotnega stajlinga so brez dvoma rdeči škornji. Ta nepričakovana izbira obutve ustvari zanimiv kontrast in poskrbi, da videz takoj izstopa. Rdeča barva doda energijo, samozavest in igrivost, hkrati pa se odlično poda k vzorčastim oblekam. 

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Klobuk 

Stajling dopolnjuje klobuk, ki je poleg zaščite pred soncem eleganten modni dodate. Videzu doda pridih sproščenega poletnega šarma. Izberete lahko klasičen slamnik ali model v nevtralnem odtenku, ki se bo lepo ujemal s preostalimi kosi.

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