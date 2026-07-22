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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
22. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 40 minut

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Natisni članek
Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... Dekota Thompson moda stajling

Sreda, 22. 7. 2026, 4.00

6 ur, 40 minut

Avstralska vplivnica ima recept za eleganten videz, ki vedno pritegne pozornost

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

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Dekota Thompson | Foto Instagram

Foto: Instagram

Dekota Thompson, avstralska modna vplivnica in manekenka, je znana po svojih premišljeno izbranih modnih kombinacijah, ki združujejo eleganco, minimalizem in sodobne trende. Tokrat nas je navdušila s stajlingom, ki dokazuje, da za brezčasen videz resnično ne potrebujete veliko, v nadaljevanju članka pa razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Črn top 

Osnova stajlinga je preprost črn top, ki velja za enega najbolj vsestranskih kosov v garderobi. S svojo minimalistično podobo ustvari popolno ravnovesje z bolj izrazitimi oblačili in poskrbi za eleganten videz. Gre za kos, ki ga lahko brez težav kombinirate z različnimi krili, hlačami ali kavbojkami. 

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Svetlo krilo 

Kontrast temnemu zgornjemu delu ustvari svetlo krilo, ki videzu doda svežino in lahkotnost. Njegova nežna barva poskrbi za poletni pridih, hkrati pa celotna kombinacija deluje zelo prefinjeno. Takšno krilo je odlična izbira za tople dni, saj združuje udobje in eleganco. 

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Pas 

Piko na i celotnemu videzu doda pas, ki poudari silhueto in poskrbi, da je stajling videti še bolj dovršen. Poleg praktične funkcije ima tudi pomembno estetsko vlogo, saj lepo poveže zgornji in spodnji del ter mu doda pridih elegance. 

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Črne balerinke 

Videz dopolnjujejo črne balerinke, ki so letos znova med najbolj priljubljeno obutvijo. So udobne, elegantne in izjemno preproste za kombiniranje. Dekota Thompson je z njimi dokazala, da lahko tudi ravna obutev ustvari zelo šik videz, ki je primeren za različne priložnosti. 

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