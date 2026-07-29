Na dražbah in javnih prodajah je tudi tokrat mogoče najti nepremičnine z različnih koncev Slovenije – od garsonjere v Trbovljah za manj kot 37 tisoč evrov in hiše v Rogašovcih za dobrih 39 tisoč evrov do stanovanj na Gorenjskem in Koroškem ter hiš v Prekmurju in na Štajerskem. Med ponudbo so tako manjša in večja stanovanja kot hiše, nekatere med njimi pa potrebujejo temeljito prenovo.

V Trbovljah na dražbi garsonjera za 36.700 evrov

V Trbovljah bo konec avgusta na javni dražbi naprodaj 26,1 kvadratnega metra velika garsonjera v večstanovanjskem bloku, zgrajenem leta 1978. Stanovanje leži na vzhodnem pobočju, približno 500 metrov od središča mesta.

Garsonjera obsega sobo, bivalno kuhinjo, kopalnico in hodnik, pripada pa ji tudi klet. V neposredni bližini sta Srednja tehniška šola in Športna dvorana Polaj, v okolici pa so tudi trgovine, osnovna in glasbena šola. Izklicna cena je postavljena pri 36.700 evrih, kar je skoraj 16 tisoč evrov manj od ocenjene vrednosti nepremičnine.

Dražba stanovanja bo 28. avgusta 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Izklicna cena: 36.700 evrov

Varščina: 5.230 evrov

Ocenjena vrednost: 52.300 evrov

Stanovanje na Slovenskem Javorniku za 47 tisoč evrov

Na javni dražbi bo 17. avgusta naprodaj 51,5 kvadratnega metra veliko stanovanje na Slovenskem Javorniku. Stanovanje je v pritličju stavbe, zgrajene leta 1935, poleg njega pa bosta novemu lastniku pripadali tudi klet in drvarnica.

Dražba bo 17. avgusta 2026. Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Dražbo razpisuje stanovanjski sklad, stanovanje pa potrebuje temeljito prenovo.

Izklicna cena: 47.000 evrov

Varščina: 4.700 evrov

81 kvadratnih metrov za 70 tisoč evrov

Stanovanjski sklad na javni dražbi prodaja tudi 81,5 kvadratnega metra veliko stanovanje na Janževskem Vrhu pri Podvelki. Je v prvem nadstropju oziroma tretji etaži starejše stavbe, ki je bila po podatkih geodetske uprave zgrajena že leta 1850.

Dražba bo 17. avgusta 2026. Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije Stanovanju pripadata tudi 4,6 kvadratnega metra velika klet ter sorazmerni delež na skupnih delih stavbe in zemljišču. Novi lastnik bo moral pred vselitvijo zavihati rokave, saj je tudi to stanovanje potrebno temeljite prenove.

Izklicna cena: 70.000 evrov

Varščina: 7.000 evrov

Po isti izklicni ceni tudi stanovanje na Ravnah na Koroškem

Sredi septembra bo na javni dražbi naprodaj tudi 61,5 kvadratnega metra veliko pritlično stanovanje na Ravnah na Koroškem. Je v bloku, zgrajenem leta 1982, v bližini pa so vrtec, osnovna šola, pošta, zdravstveni dom ter trgovski in gostinski lokali.

Dražba bo 17. septembra 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Po oceni cenilca je stavba dobro zgrajena in povprečno vzdrževana, v njej pa ni dvigala. Izklicna cena znaša 70 tisoč evrov, kar je približno 21 tisoč evrov manj od ocenjene vrednosti stanovanja.

Izklicna cena: 70.000 evrov

Varščina: 9.092 evrov

Ocenjena vrednost: 90.917 evrov

Dražba stanovanja bo 3. septembra 2026. Foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo 3. septembra prodajalo 29,8 kvadratnega metra veliko polkletno stanovanje na Podmilščakovi ulici 44 v ljubljanskem Bežigradu.

Stanovanje obsega sobo, kopalnico, hodnik in kuhinjo, pripada pa mu tudi zunanja drvarnica.

V stanovanju so vgrajena novejša PVC-okna z zunanjimi žaluzijami in lesena notranja vrata, vendar ogrevanje ni urejeno, stanovanje pa je potrebno celovite obnove.

Izklicna cena: 110.000 evrov

Varščina: 11.000 evrov

Hiša v Murski Soboti za 143 tisoč evrov

Na portalu sodnedrazbe.si je trenutno na voljo 35 hiš, med njimi tudi hiša v Tomšičevem naselju v Murski Soboti. Hiša na Kajuhovi ulici je bila zgrajena leta 1976, po podatkih cenilca pa so leta 2004 zamenjali strešno kritino. Cenilec lokacijo ocenjuje kot dobro.

Dražba hiše bo 11. septembra 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Klasično grajena hiša ima 127,7 kvadratnega metra površine, pripada pa ji tudi 16,2 kvadratnega metra velika garaža. Izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti nepremičnine in znaša 143.000 evrov.

Izklicna cena: 143.000 evrov

Varščina: 14.300 evrov

Hiša v Rogašovcih za dobrih 39 tisoč evrov

V občini Rogašovci bo konec avgusta na javni dražbi naprodaj 62,7 kvadratnega metra velika hiša, zgrajena leta 1893. Hiša je bila do leta 1984 adaptirana, ob njej pa trenutno gradijo prizidek.

Dražba bo 28. avgusta 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Cenilec lokacijo ocenjuje kot dobro, komunalna infrastruktura pa je zagotovljena. Ocenjena vrednost hiše znaša 39.532 evrov, enaka je tudi izklicna cena.

Izklicna cena: 39.532 evrov

Varščina: 3.953 evrov

Hiša v Šmartnem ob Paki za 41 tisoč evrov

V podeželskem naselju Gavce v občini Šmartno ob Paki bo 3. septembra na javni dražbi naprodaj masivno grajena hiša, zgrajena leta 1993. Hiša obsega klet, pritličje in mansardo, strešna konstrukcija je lesena in prekrita z betonskim zareznikom. Vgrajena ima lesena okna z dvojno termopan zasteklitvijo in lesena polkna.

Dražba bo 3. septembra 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Ob hiši stoji tudi nedograjena masivna garaža brez vrat. Cenilka je vrednost hiše in pripadajoče parcele ocenila na 82.497 evrov, izklicna cena pa je postavljena pri 41.249 evrih oziroma približno polovico manj.

Izklicna cena: 41.249 evrov

Ocenjena vrednost: 82.497 evrov

Hiša v Velenju za 230 tisoč evrov Rok za oddajo ponudb je 11. avgust 2026. Foto: Nepremicnine.net

Do sredine avgusta lahko oddate ponudbo za nakup samostojne hiše na Partizanski cesti v Velenju.

Hiša ima skupno 284,1 kvadratnega metra površine in stoji na 936 kvadratnih metrov velikem zemljišču.

Po podatkih geodetske uprave je bila stavba zgrajena leta 1976.

Ponudbe za nakup nepremičnine Mestna občina Velenje zbira do 11. avgusta 2026.

Izhodiščna cena: 230.000 evrov

Varščina: 23.000 evrov