Hiter konec za Madison Keys v Washingtonu

Izidi:

Washington, ATP 500 (2.469.450 USD):

- 1. krog:

Terence Atmane (Fra) - Frances Tiafoe (ZDA/6) 4:6, 6:3, 6:4;

Kamil Majchrzak (Pol) - Tommy Paul (ZDA) 7:5, 7:6 (4);

Ugo Humbert (Fra) - Andres Martin (ZDA) 6:2, 7:5;

Alex Michelsen (ZDA) - Mackenzie Mcdonald (ZDA) 6:4, 7:5;

Rafael Jodar (Špa) - Arthur Fils (Fra/8) 7:6 (5), 6:3;

Adrian Mannarino (Fra) - Learner Tien (ZDA/5) 7:5, 6:4;

Cruz Hewitt (Avs) - Marcos Giron (ZDA) 6:3, 6:4;

Washington, WTA 500 (1.637.982 USD):

- 1. krog:

Liudmila Samsonova (Rus) - Madison Keys (ZDA/6) 3:6, 6:4, 6:4;

Janice Tjen (Idn) - Rebecca Sramkova (Svk) 6:4, 6:2;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Katie Boulter (VBr) 3:6, 6:2, 6:2;

Polina Kudermetova (Uzb) - Cristina Bucsa (Špa) 5:7, 7:6 (4), 6:0;

Xinyu Wang (Kit) - Julieta Pareja (ZDA) 7:6 (3), 6:3 (0);

Aleksandra Eala (Fil) - Qinwen Zheng (Kit) 4:6, 6:4, 6:1;

Memphis, WTA (283.347 USD):

- 1. krog:

Irina Šimanovič (Blr) - Reese Brantmeier (ZDA) 6:4, 6:3;

Tatjana Maria (Nem) - Talia Gibson (Avs) 6:0, 6:3;

ATP 250 Los Cabos, ATP 250 (909.790 USD):

- 1. krog:

Bernard Tomic (Avs) - Hernandez Alex (Meh) 6:1, 6:0;

Tristan Boyer (ZDA) - Gabriel Diallo (Kan) 7:5, 6:2;

Cameron Norrie (VBr/5) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 6:1;

Coleman Wong Chak Lam (Hkg) - Darwin Blanch (ZDA) 6:3, 6:4.