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Teniški globus, 28. julij
Hiter konec za Madison Keys v Washingtonu
Na WTA turnirju serije 500 v Washingtonu je Rusinja Liudmila Samsonova v prvem krogu izločila šesto nosilko turnirja, domačinko Madison Keys. Rusinja je zmagala s 3:6, 6:4 in 6:4.
Izidi:
Washington, ATP 500 (2.469.450 USD):
- 1. krog:
Terence Atmane (Fra) - Frances Tiafoe (ZDA/6) 4:6, 6:3, 6:4;
Kamil Majchrzak (Pol) - Tommy Paul (ZDA) 7:5, 7:6 (4);
Ugo Humbert (Fra) - Andres Martin (ZDA) 6:2, 7:5;
Alex Michelsen (ZDA) - Mackenzie Mcdonald (ZDA) 6:4, 7:5;
Rafael Jodar (Špa) - Arthur Fils (Fra/8) 7:6 (5), 6:3;
Adrian Mannarino (Fra) - Learner Tien (ZDA/5) 7:5, 6:4;
Cruz Hewitt (Avs) - Marcos Giron (ZDA) 6:3, 6:4;
Washington, WTA 500 (1.637.982 USD):
- 1. krog:
Liudmila Samsonova (Rus) - Madison Keys (ZDA/6) 3:6, 6:4, 6:4;
Janice Tjen (Idn) - Rebecca Sramkova (Svk) 6:4, 6:2;
Ashlyn Krueger (ZDA) - Katie Boulter (VBr) 3:6, 6:2, 6:2;
Polina Kudermetova (Uzb) - Cristina Bucsa (Špa) 5:7, 7:6 (4), 6:0;
Xinyu Wang (Kit) - Julieta Pareja (ZDA) 7:6 (3), 6:3 (0);
Aleksandra Eala (Fil) - Qinwen Zheng (Kit) 4:6, 6:4, 6:1;
Memphis, WTA (283.347 USD):
- 1. krog:
Irina Šimanovič (Blr) - Reese Brantmeier (ZDA) 6:4, 6:3;
Tatjana Maria (Nem) - Talia Gibson (Avs) 6:0, 6:3;
ATP 250 Los Cabos, ATP 250 (909.790 USD):
- 1. krog:
Bernard Tomic (Avs) - Hernandez Alex (Meh) 6:1, 6:0;
Tristan Boyer (ZDA) - Gabriel Diallo (Kan) 7:5, 6:2;
Cameron Norrie (VBr/5) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 6:1;
Coleman Wong Chak Lam (Hkg) - Darwin Blanch (ZDA) 6:3, 6:4.