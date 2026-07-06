Na ljubljanskem okrajnem sodišču bo v torek potekal sodni postopek, obravnava tožbe Jožeta Možine proti Svetlani Makarovič, ki je novinarja v pesmi Utrip laži na protestih kolesarjev proti tretji vladi Janeza Janše 21. januarja 2022 označila za lažnivca, vladnega hlapca, izdajalca in svinjo, ki je našla korito. Možina pričakuje jasno obsodbo, saj gre, kot pravi, "za doslej najhujši javni verbalni napad na novinarja zaradi njegovega dela, s pozivom k utišanju, izrečen v vzdušju linča, brez najmanjšega namena argumentirane razprave, ampak zgolj z namenom poniževanja in razčlovečenja." V primeru izgube napoveduje ukrepanje z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

"Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade, o, poznamo ga, Možino! To zmenè, nikoli sito, našla svinja je korito, žre, se baše in kozla, itak drugega ne zna. Izkozlal je Pričevalce, stopil je med izdajalce. Koncentracija sovraštva, kombinacija laži in poceni nastopaštva, obrekljivec brez časti, pljuval bi po partizanstvu, v rit je zlezel domobranstvu, rdeče zvezde se boji! Partizanstvo je vrednota, domobranstvo pa sramota, Dražgoše okrvavljene kraj so častnega spomina, smrt fašizmu, smrt janšizmu! Jezik za zobe, Možina!," so se glasile besede pesmi, ki jo je na protivladnem protestu leta 2022 recitirala umetnica Svetlana Makarović.

Makarovič nad Možino po oddaji Utrip

Besede Makarović so sledile Možinovi oddaji Utrip 15. januarja 2022, kjer je novinar govoril o proslavljanju tragičnih posledic spopada med Nemci in partizani v Dražgošah.

"Tako se je začel teden. Z veliko mašo v kraju nesrečnega vojnega spomina, v Dražgošah. O tej vasi so pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo nekateri odrasli. Pa recimo tokrat bobu bob. Kaj je razlog, da ne častijo resnično zmagovite bitke Cankarjevega bataljona mesec prej v Rovtu pod Blegošem, kjer pade 45 okupatorjev in ni ubit noben civilist, ampak namesto tega slavijo tragedijo, ki so jo fanatični komunistični poveljniki vsilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred osemdesetimi leti? Tega ne izvemo, ponavlja se stara mantra," je v oddaji povedal Možina.

Kaj zahteva Možina?

Možina je zoper Makarovič zaradi žaljenja vložil odškodninsko tožbo. Očita ji prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, zahteva pa tudi opravičilo, objavo sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine.

Poleg Možine je zaradi zmerjanja novinarja tožbo vložila tudi RTV Slovenija, a je po prihodu Golobove vlade in zamenjavi vodilnih na RTV Slovenija, tožba bila umaknjena.

Svetlana Makarovič Foto: STA Denarne nagrade Svetlane Makarovič



Svetlana Makarovič je leta 2000 bila prejemnica Prešernove nagrade, a jo je takrat zavrnila, nato pa je v letih 2022 in 2023 od Prešernovega sklada zahtevala, naj se ji nagrada vseeno v celoti izroči. Denarno nagrado v vrednosti 8.346 evrov so Makarovič izplačali, a je Roberta Goloba Asta Vrečko, ki je vložila pritožbo. Vlada je v ponovnem pritožbenem postopku ugodila ministrici in odločbo Urada za nadzor proračuna odpravila.



Poleg tega Makarovič na podlagi prejete Prešernove nagrade že od leta 1999 prejema dodatek k pokojnini za izredne zasluge. Leta 2024 je prejela 21.515 evrov dodatka k pokojnini za zasluge. Svetlana Makarovič je leta 2000 bila prejemnica Prešernove nagrade, a jo je takrat zavrnila, nato pa je v letih 2022 in 2023 od Prešernovega sklada zahtevala, naj se ji nagrada vseeno v celoti izroči. Denarno nagrado v vrednosti 8.346 evrov so Makarovič izplačali, a je računsko sodišče pozneje presodilo , da je bilo to izvedeno v nasprotju z zakonom o javnih financah. Da je Makarovič lahko obdržala denarno nagrado, se je izborila kulturna ministrica v vladi, ki je vložila pritožbo. Vlada je v ponovnem pritožbenem postopku ugodila ministrici in odločbo Urada za nadzor proračuna odpravila.Poleg tega Makarovič na podlagi prejete Prešernove nagrade že od leta 1999 prejema dodatek k pokojnini za izredne zasluge. Leta 2024 je prejela 21.515 evrov dodatka k pokojnini za zasluge.

Možina od torkove obravnave pričakuje jasno obsodbo

Makarovič je po napovedi Možinove tožbe dejala, da gre za satiro in da ji takšno izražanje pripada kot državni umetnici. Da gre za politično satiro in da je takšno izražanje njena varovana umetniška pravica, je ocenil tudi njen odvetnik David Sluga. Medtem Možina trdi, da pri omenjeni pesmi ne gre "za navadno satiro, temveč za politični nastop, izražen v vzdušju linča oziroma za hujskanje".

Kaj Možina pričakuje od torkove obravnave, ali bo ta zadnja in kaj namerava storiti v primeru izgube sodnega spora, je pojasnil v spodnjem komentarju. Objavljamo ga v celoti.