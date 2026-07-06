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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
12.45

Osveženo pred

19 minut

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Tamara Kalinić poroka jezero Como

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 12.45

19 minut

Kakšno razkošje! Poročila se je slavna srbska vplivnica Tamara Kalinić.

Avtor:
B. G.

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Tamara Kalinić | Tamara in Filippo sta dahnila usodni da. | Foto Guliverimage

Tamara in Filippo sta dahnila usodni da.

Foto: Guliverimage

Modna vplivnica Tamara Kalinić in njen izbranec Filippo sta po večletni zaroki svojo ljubezen okronala z razkošno poroko ob jezeru Como. Romantičen poročni konec tedna so zaznamovali brezčasna eleganca, ena najbolj posebnih poročnih oblek leta in številni osebni detajli.

Ljubezenska zgodba Tamare Kalinić se je začela na neki rojstnodnevni zabavi v času tedna mode, ko jo je Filippo v šali vprašal, ali bi se poročila z njim, če ugane, kateri parfum nosi.

"Odgovorila sem pritrdilno, še preden sem sploh pomislila. Tako je bilo vedno pri najpomembnejših odločitvah v mojem življenju," je za Vogue Adria izdala Tamara.

Slavna srbska vplivnica, ki ima na Instagramu več kot dva milijona sledilcev, je Vogue Adria omogočila ekskluziven vpogled v svoje poročno slavje, ki se je odvijalo ob jezeru Como.

Največ pozornosti je pritegnila njena poročna obleka, za katero je Tamara že od začetka vedela, da jo želi zaupati oblikovalcu Pietru Mulierju, kreativnemu direktorju modne hiše Alaïa.

Ta je navdih za kreacijo našel v pokrajini jezera Como, končni rezultat pa je bila elegantna, arhitekturno zasnovana obleka, ki poudarja silhueto in ostaja zvesta prepoznavni estetiki modne hiše.

Poročno opravo so dopolnili čevlji znamke Jimmy Choo, izdelani po meri, in nakit Bucherer, med katerim je posebej izstopala ogrlica z 42-karatnim rumenim safirjem. Pričeska in ličenje sta bila zelo naravna.

Romantična poroka ob jezeru Como

Poročni obred je potekal na terasi zgodovinske vile s pogledom na jezero Como. Gostje so na prizorišče prihajali z ladjicami, pot do oltarja pa je krasilo razkošno belo cvetje.

Namesto klasičnih cvetličnih aranžmajev na mizah so izbrali kompozicije iz sezonskega sadja, vintage pladnje in na stotine sveč, za glasbeno spremljavo pa je skrbel 16-članski orkester.

Posebna sta bila tudi poročna prstana, ki na notranji strani nosita gravirana podpisa mladoporočencev, Filipov prstan pa skriva še Tamarin podpis v cirilici.

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