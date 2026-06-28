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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
16.15

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Zizou Bergs tenis teniški globus ATP WTA

Nedelja, 28. 6. 2026, 16.15

29 minut

Teniški globus, 28. junij

Zizou Bergs osvojil prvi turnir v karieri

Avtor:
STA

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Zizou Bergs | Zizou Bergs | Foto Reuters

Zizou Bergs

Foto: Reuters

Belgijski teniški igralec Zizou Bergs je osvojil svoj prvi turnir najvišje ravni v karieri. V finalu Eastbouna je s 3:6, 6:1 in 6:4 premagal šestega nosilca Francoza Uga Humberta.

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S to zmago je Zizou Bergs postal tudi prvi Belgijec, ki je osvojil turnir na travnatem igrišču. Do zdaj 48. igralec sveta, ki je pred turnirjem izgubil šest dvobojev zapovrstjo, bo na lestvici napredoval, prišel bo do svojega najboljšega dosežka v karieri.

Sedemindvajsetletnik je dvakrat že igral v finalu, a je oba izgubil, oba lani, in sicer v Aucklandu in 's-Hertogenboschu. "Hvala ekipi. Če rezultatov ni, se ne predajamo in enkrat smo morali biti nagrajeni," je po zmagi dejal Bergs, ki je do zmage prišel po prekinitvi v prvem nizu, ki jo je povzročil dež.

Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):

Finale:
Zizou Bergs (Bel) - Ugo Humbert (Fra/6) 3:6, 6:1, 6:4.
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