Novi Mercedes-Benz GLB prinaša tisto, kar vozniki najbolj cenijo

Električen ali hibriden, s prostorom za do sedem potnikov in zasnovo, ki se prilagaja različnim življenjskim potrebam. Novi Mercedes-Benz GLB ostaja zvest svoji prostorni in prilagodljivi zasnovi, hkrati pa prinaša sodobnejšo digitalno izkušnjo ter elektrificirane pogone.

Pri izbiri avtomobila danes ne odločajo več le zmogljivost, prestiž in videz. Vedno pomembnejši postajajo prostor, prilagodljivost, povezljivost ter predvsem občutek, da se vozilo brez težav prilagodi različnim življenjskim situacijam.

Prav v tem se novi GLB najbolj razlikuje od številnih tekmecev. Namesto da bi v ospredje postavljal športni značaj ali izrazit oblikovni nastop, stavi na prostornost, uporabnost in sodobno tehnologijo. Tako združuje lastnosti premijskega SUV z vsakodnevno praktičnostjo družinskega avtomobila, pri čemer ostaja zvest vrednotam, po katerih je Mercedes-Benz najbolj prepoznaven – udobju, kakovosti in premišljeni uporabniški izkušnji.

Doživite novi GLB Najboljši način, da spoznate prednosti novega Mercedes-Benz GLB, je za volanom.Prijavite se na testno vožnjo in odkrijte, kako se prostornost, udobje in napredna tehnologija združujejo v avtomobilu, ki se prilagodi vašemu življenjskemu slogu. PRIJAVA NA TESTNO VOŽNJO

GLB poleg uporabnosti v ospredje postavlja tudi udobje, digitalno povezljivost in prilagodljivost različnim življenjskim slogom. Foto: Mercedes-Benz AG

Prostornost, zaradi katere GLB izstopa

Pri GLB ne navdušuje le količina prostora, temveč predvsem način, kako ga zna izkoristiti. Lahko je družinski avtomobil za vožnjo otrok v šolo in na treninge, že naslednji dan pa brez težav sprejme prtljago za dopust ali športno opremo.

Novi GLB ostaja eden redkih premijskih kompaktnih SUV, ki so na voljo tudi s sedmimi sedeži. Njegova največja prednost pa ni le dodatna sedežna vrsta, temveč premišljena zasnova notranjosti. Druga vrsta sedežev je vzdolžno pomična, zato lahko prostor hitro prilagodite trenutnim potrebam – bodisi za večje udobje potnikov bodisi za večji prtljažni prostor. Naslonjalo, deljivo v razmerju 40 : 20 : 40, omogoča še dodatno prilagodljivost pri prevozu potnikov in večjih predmetov.

Tretja vrsta sedežev ni namenjena le občasni uporabi, temveč predstavlja praktično rešitev, ko je treba prepeljati otroke, prijatelje ali dodatne potnike, ne da bi bilo treba poseči po bistveno večjem vozilu. Prav zaradi takšne prilagodljivosti se GLB brez težav prilagodi različnim življenjskim situacijam – od vsakodnevnih opravkov do družinskih izletov in daljših potovanj.

GLB ponuja udobje za vse potnike z možnostjo do sedmih sedežev, prilagodljivo zadnjo klopjo in premišljeno razporeditvijo prostora. Foto: Mercedes-Benz AG

Električni ali hibridni GLB – izbira, ki sledi vašemu načinu življenja

Električna mobilnost je danes za marsikoga že logična izbira, vendar se številni vozniki še vedno sprašujejo, ali bo električni avtomobil kos njihovemu načinu življenja. Koliko lahko prevozim z enim polnjenjem? Kaj pa daljša potovanja? Novi GLB je na voljo s popolnoma električnim ali hibridnim pogonom, zato lahko vsak izbere različico, ki se najbolje ujema z njegovimi vsakodnevnimi navadami.

Popolnoma električni GLB ponuja do 631 kilometrov dosega (WLTP), zato brez težav opravi večino vsakodnevnih voženj, hkrati pa je pripravljen tudi na daljša potovanja. Ko je čas za polnjenje, vozniku precej olajša delo. Inteligentna navigacija sama predlaga najprimernejše postanke, preveri razpoložljivost polnilnic in baterijo pripravi na hitro polnjenje še pred prihodom. Nova 800-voltna arhitektura omogoča polnjenje z močjo do 320 kW, kar pomeni, da lahko že desetminutni postanek zagotovi približno 260 kilometrov dodatnega dosega.

Hibridna različica pa nagovarja voznike, ki želijo prednosti elektrifikacije združiti z dosegom in prilagodljivostjo klasičnega pogona. Novi 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor skupaj z elektromotorjem in 48-voltno baterijo zagotavlja uglajeno, odzivno in učinkovito vožnjo. Elektromotor pomaga pri pospeševanju, v mestnem prometu omogoča vožnjo na električni pogon pri nižjih hitrostih, sistem pa z rekuperacijo energije in funkcijo »jadranja« z ugasnjenim motorjem skrbi za manjšo porabo goriva in večjo učinkovitost.

Višji sedeži, odlična preglednost in uravnoteženo podvozje ustvarjajo sproščeno vozniško izkušnjo. Foto: Mercedes-Benz AG

Udobje, ki ga občutimo vsak dan

Pravo vrednost avtomobila pogosto pokaže šele vsakodnevna uporaba. Novi GLB to najbolje potrjuje pri najrazličnejših vožnjah – od poti v službo in mestnih opravkov do družinskih obveznosti ter daljših potovanj, pri katerih hitro opazimo, kako sproščena in udobna je lahko vožnja.

Za ta občutek poskrbi predvsem uravnotežena nastavitev podvozja. GLB učinkovito blaži neravnine in zagotavlja mirno, stabilno vožnjo, hkrati pa ohranja dovolj odzivnosti in samozavesti tudi pri višjih hitrostih ali na bolj zavitih cestah. Pri različicah s prilagodljivim blaženjem lahko voznik izbere način vožnje, ki najbolj ustreza trenutku – od udobnejše nastavitve za sproščeno pot do bolj dinamičnega občutka za volanom. K prijetni vozniški izkušnji prispevata tudi višji položaj za volanom, ki izboljša preglednost, in velike steklene površine, ki olajšajo vožnjo ter parkiranje v mestnem okolju.

Udobje se nadaljuje tudi v notranjosti. Premišljena zasnova kabine ustvarja občutek prostornosti in odprtosti, k čemur dodatno prispeva serijska panoramska streha, ki v notranjost spušča veliko naravne svetlobe. Na voljo je tudi panoramska streha SKY CONTROL, ki omogoča elektronsko prilagajanje prepustnosti svetlobe, medtem ko ambientalna osvetlitev poskrbi za prijetno vzdušje med večernimi vožnjami. Sedeži, zasnovani za daljše vožnje, zvočno izolirana kabina ter pregledna razporeditev upravljalnih elementov prispevajo k sproščeni vozniški izkušnji, v kateri se voznik lahko osredotoči na cesto, potniki pa uživajo v mirni in udobni vožnji.

Nova generacija sistema MBUX, veliki digitalni zasloni in intuitivno upravljanje povezujejo vse pomembne funkcije vozila. Foto: Mercedes-Benz AG

Tehnologija, ki razume voznika

Pri novem GLB tehnologija ni namenjena temu, da bi bila ves čas v ospredju, temveč da vožnjo naredi bolj intuitivno, varnejšo in preprostejšo. Novi operacijski sistem MB.OS povezuje infotainment, navigacijo, sisteme za pomoč vozniku in funkcije udobja v enoten digitalni ekosistem, ki se z brezžičnimi posodobitvami nenehno izboljšuje.

V središču uporabniške izkušnje je nova generacija sistema MBUX, ki omogoča bolj naravno komunikacijo z vozilom. Namesto iskanja nastavitev po menijih lahko voznik preprosto pove, kaj potrebuje – od nastavitve temperature do iskanja cilja poti. Pri električni različici GLB navigacija dodatno pomaga pri načrtovanju poti, saj samodejno predlaga postanke za polnjenje, preveri razpoložljivost polnilnic in baterijo pripravi na hitro polnjenje.

Tudi napredni asistenčni sistemi MB.DRIVE delujejo predvsem kot podpora vozniku. S pomočjo kamer, radarjev in senzorjev pomagajo pri ohranjanju smeri, prilagajanju hitrosti, menjavi voznega pasu in parkiranju. Njihova naloga ni prevzemanje nadzora, temveč zmanjšanje obremenitve in večja samozavest za volanom.

Panoramska streha in premišljeni oblikovni elementi ustvarjajo občutek odprtosti ter več prostora v kabini. Foto: Mercedes-Benz AG

Za družino, službo in pobeg ob koncu tedna

Novi GLB je ustvarjen za življenje brez omejitev. Je dovolj prostoren za družinske vsakodnevne izzive, dovolj prefinjen za poslovne poti in dovolj prilagodljiv, da brez težav sledi vsem načrtom, ki jih prinese dan. Z različnimi elektrificiranimi pogoni omogoča izbiro, ki ustreza različnim potrebam – od popolnoma električne mobilnosti do hibridne učinkovitosti.

Njegova največja prednost ni ena sama tehnologija, velikost prtljažnika ali doseg z enim polnjenjem. Njegova največja vrednost je v tem, kako vse te lastnosti poveže v smiselno celoto. Prostornost, udobje, napredna tehnologija in premišljena zasnova ustvarjajo avtomobil, ki ni namenjen le posebnim priložnostim, temveč predvsem vsakdanjemu življenju.

Danes družinski avtomobil, jutri prostor za prtljago ali športno opremo. GLB s prilagodljivo notranjostjo omogoča, da se vozilo hitro spremeni glede na potrebe uporabnika. Foto: Mercedes-Benz AG