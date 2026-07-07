Kontroverzni milijonar, ki lovi večno mladost, je kronično zbolel

Multimilijonar Bryan Johnson, ki je zaslovel s svojimi revolucionarnimi in neraziskanimi idejami proti staranju, je sporočil, da ima kronično avtoimunsko bolezen. Zdravniki so mu diagnosticirali avtoimunski gastritis.

Ameriški tehnološki podjetnik in multimilijonar Bryan Johnson, ki je znan po milijonskih vlaganjih v podaljševanje življenjske dobe, je razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali kronično avtoimunsko bolezen, in sicer avtoimunski gastritis. Gre za stanje, pri katerem imunski sistem napada celice želodčne sluznice, kar lahko sčasoma poveča tudi tveganje za razvoj raka želodca.

Johnson je novico delil v objavi na Instagramu, v kateri je zapisal: "Imam avtoimunsko bolezen, ki se imenuje avtoimunski gastritis. Moj želodec se dobesedno uničuje." V daljši objavi je razkril tudi, kdaj se je začela bolezen razvijati ter kako je skupaj s svojo ekipo pristopil k odkrivanju in zdravljenju bolezni.

Netflix je o Bryanovi želji po nesmrtnosti posnel dokumentarni film Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever (Ne umri: moški, ki želi živeti večno, op. p.). Foto: Profimedia

Prepričan je, da so težave povezane z otroštvom in stresom

Johnson, ki po lastnih navedbah vsako leto za svoje zdravje nameni približno dva milijona ameriških dolarjev (okrog 1,7 milijona evrov), meni, da korenine bolezni segajo v otroštvo. Priznal je, da je kot otrok pogosto jedel sladke kosmiče, pil gazirane sladke pijače in užival hitro prehrano.

Kasneje je kot mlad oče treh otrok hkrati gradil podjetje, zaradi česar je bil pod velikim pritiskom. Ob tem je zanemaril svoje zdravje, pridobil okoli 18 kilogramov telesne teže in se spopadal s kronično depresijo.

"Nekje v tem obdobju je moje telo razvilo avtoimunski proces, ki je najprej prizadel ščitnico, nato pa še želodčno sluznico," je pojasnil.

Razkril je tudi, da je imel več let znižane vrednosti feritina, beljakovine, ki skrbi za shranjevanje železa v telesu. Nizke vrednosti feritina so lahko eden od zgodnjih znakov avtoimunskega gastritisa, dokončno diagnozo pa so potrdile biopsije želodca, ki so pokazale jasne zgodnje spremembe bolezni.

Po njegovih besedah je bolezen trenutno omejena predvsem na del želodčne sluznice, ki proizvaja želodčno kislino, medtem ko preostali del želodca za zdaj še ni prizadet.

Foto: Profimedia

Bolezen želi pozdraviti s pomočjo umetne inteligence in napredne medicine

Johnson tudi po postavitvi diagnoze ostaja zvest svojemu pristopu, ki temelji na uporabi najnovejših tehnologij. Prepričan je, da sodobna medicina avtoimunski gastritis večinoma obravnava kot bolezen, ki jo je treba nadzorovati, ne pa pozdraviti.

"To želim spremeniti. V dobi umetne inteligence, multiomike ter po meri izdelanih DNK, beljakovin in celic nobene bolezni ne bi smeli razglasiti za neozdravljivo samo zato, ker je še nihče ni poskusil zdraviti z današnjimi tehnologijami," je zapisal.

Dodal je, da bo skupaj s svojo ekipo poskušal najti rešitev za svojo bolezen in jo odpraviti, ne le obvladati. Vse skupaj pa namerava, tako kot do zdaj, deliti z javnostjo.

V želji, da bi ostal večno mlad, si je Bryan med drugim pomagal s krvjo najstniškega sina. Foto: Instagram

Zdravje je najpomembnejše, ko ga izgubimo

Ob koncu zapisa je delil tudi osebno sporočilo o pomenu zdravja: "Dneve pogosto zapolnjujemo s stvarmi, ki so v resnici nepomembne. V vsej tej zmedi pa na zdravje zlahka pozabimo, dokler ne postane edina stvar, ki je zares pomembna."

Zapis je sklenil z besedami: "Skrbite zase, za druge, za naš planet in za naše živalske prijatelje. Skrbite za življenje, saj je to najdragocenejši dar, ki ga imamo."

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