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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
20.14

Osveženo pred

48 minut

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Natisni članek
teniški globus Ben Shelton

Petek, 12. 6. 2026, 20.14

48 minut

Teniški globus, 12. junij

Prvi nosilec v boju za četrtfinale Stuttgarta oddal niz

Avtor:
STA

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Ben Shelton | Ben Shelton je napredoval v četrtfinale. | Foto Reuters

Ben Shelton je napredoval v četrtfinale.

Foto: Reuters

Prvi nosilec ATP turnirja v Stuttgartu, Američan Ben Shelton je v osmini finala s 6:7 (4), 6:4 in 7:6 (5) izločil rojaka Marcosa Girona.

Stuttgart, ATP 250 (757.320 evrov):
- osmina finala:
Ben Shelton (ZDA/1) - Marcos Giron (ZDA) 6:7 (4), 6:4, 7:6 (5);
- četrtfinale:
Alexander Bublik (Kaz/3) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 7:6 (5), 7:6 (3);
Jiri Lehecka (Češ/4) - Frances Tiafoe (ZDA/6) 6:4, 7:6 (4);
Taylor Fritz (ZDA/2) - Mattia Bellucci (Ita) 5:7, 7:5, 7:5;

's-Hertogenbosch, ATP 250 (723.435 evrov):
- osmina finala:
Danil Medvedjev (Rus/3) - Thijs Boogaard (Niz) 6:3, 4:6, 7:6 (6);
Marin Čilić (Hrv) - Nuno Borges (Por) 3:6, 7:6 (5), 6:3;
- četrtfinale:
Adrian Mannarino (Fra) - Zhizhen Zhang (Kit) 7:6 (4), 6:3;
Alex De Minaur (Avs/2) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:2, 6:4;
Kamil Majchrzak (Pol) - Felix Auger Aliassime (Kan/1) 6:4, 6:3;

Queen's, WTA 500 (1.659.979 evrov):
- osmina finala:
Jelena Ribakina (Kaz/1) - Tatjana Maria (Nem) 6:7 (4), 7:5, 6:0;
Katie Boulter (VBr) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:1, 6:3;
Donna Vekić (Hrv) - Marie Bouzkova (Češ) 7:6 (9), 6:3;
Kamila Rahimova (Uzb) - Harriet Dart (VBr) 5:7, 6:1, 7:5;
Emma Raducanu (VBr) - Sorana Cirstea (Rom/17) 6:4, 6:2;
- četrtfinale:
Iva Jovic (ZDA/6) - Amanda Anisimova (ZDA/2) 6:2, 3:6, 6:3;
Donna Vekic (Hrv) - Karolina Pliskova (Češ) 6:4, 4:6, 6:3;

's-Hertogenbosch, WTA 250 (245.613 evrov):
- osmina finala:
Catherine Mcnally (ZDA) - Solana Sierra (Arg) 6:4, 6:3;
- četrtfinale:
Barbora Krejcikova (Češ/8) - Gabriela Ruse Elena (Rom) 6:1, 6:2;
Magda Linette (Pol) - Zeynep Sonmez (Tur) 6:4, 6:2;
Robin Montgomery (ZDA) - Darja Snigur (Ukr) 6:4, 6:4.

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