Pogačar kot puščica do zmage in rumene majice, Del Toro mu je vrnil uslugo

Tadej Pogačar je veliki zmagovalec 3. etape in lastnik rumene majice

Cilj - Tadej Pogačar je v zaključku vzpona poletel kot raketa in se odlepil od Jonasa Vingegaarda, ki mu ni mogel slediti. Pogačar je z zmago postal tudi novi lastnik rumene majice. Z Jonasom imata sicer enak čas, vendar ima Pogi več bonifikacijskih sekund, povrhu vsega pa tudi etapno zmago.

1 km do cilja - Isaac Del Toro navil tempo pred ciljem. Za njim takoj Tadej Pogačar, mesto zadaj je Jonas Vingegaard.

2,4 km do cilja - Zdaj so v ospredju kolesarji Visma | Lease a Bike. Tadej Pogačar je tik za njimi. V ospredje prihajajo tudi kolesarji Decathlona (Paul Seixas) in Red Bull - BORA - hansgrohe (Remco Evenepoel).

3,7 km do cilja - Ekipe so se postavile široko na cesti, obeta se razburljiv zaključek. V ospredju so zdaj tudi koelsarji Visma | Lease a Bike z rumenim Jonasom Vingegaardom na čelu. Tadej Pogačar je tik za njim. Foto: zajem zaslona

6,9 km do cilja - Kolesarji UAE Emirates so še vedno na čelu glavnine.

8,5 km do cilja - Glavnina se složno približuje zaključnemu vzponu.

11,5 km do cilja - Alex Baudin (EF Education-EasyPost) je ujet. Nekaj časa je bil danes v virtualni rumeni majici vodilnega. Zdaj se pripravlja teren za Tadeja Pogačarja, saj njegovi moštveni kolegi že lep čas navijajo tempo na čelu glavnine. Kaj nam pripravlja številka 1 svetovnega kolesarstva?

17 km do cilja - Kolesarji se nezadržno približujejo cilju. Povsem ob zaključku jih čaka vzpon na Les Angles, ki je cilj etape in hkrati tudi gorski cilj III. kategorije. Dolg je 1,8 km, povprečna naklonina pa znaša 6,5 %. Medtem ima Baudina še 20 sekund prednost, na čelu glavnine pa so kolesarji UAE Emirates.

Alex Baudin je bil danes nekaj časa virtualno v rumeni majici. Foto: Reuters

27 km do cilja - Alex Baudin (EF Education-EasyPost) je zadnji ubežnik. Pred glavnino ima le še pol minute naskoka.

🏁 27 km - #TDF2026

⏱️ 1'



The gap has fallen below one minute, driven by @TeamEmiratesUAE. Alex Baudin is no longer the virtual @MaillotjauneLCL leader.



L'écart passe sous la barre de la minute sous l'impulsion des @TeamEmiratesUAE. Alex Baudin n'est plus @MaillotjauneLCL… pic.twitter.com/2aULv2M3RX — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

30 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na predzadnji gorski cilj Col du Calvaire (11,4 km - 4,1% naklon). Prednost ubežnikov - v ospredju sta le še Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) - znaša le še 1:13. Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates.

36 km do cilja - UAE še naprej narekuje ritem v glavnini. Tim Wellens na čelu vleče vlak ekipe UAE Team Emirates - XRG, iz ekipnega avtomobila pa so mu prek radijske zveze sporočili, naj ne pretirava s tempom, saj ga želijo čim dlje obdržati na čelu skupine. Za njim so razporejeni Felix Großschartner, Brandon McNulty, Isaac del Toro in Tadej Pogačar, medtem ko je Adam Yates nekoliko zadaj v glavnini, saj je pri ekipnem avtomobilu pobiral bidone.

41 km do cilja - Kolesarji so prečkali špansko-francosko mejo in vstopili v odločilni del etape. Zadnjih 40 kilometrov bo zaradi gozdnih požarov v Franciji minilo brez navijačev ob trasi.

42 km do cilja - Očitno ima Tadej Pogačar z današnjo etapo velike načrte, saj njegova ekipa, ki nima v lasti rumene majice, pritiska pedala na čelu glavnine. Ubežniki imajo 1:30 naskoka.

62 km do cilja - Zaradi požarov bo zadnjih 40 kilometrov brez gledalcev, kar so se organizatorji odločili že pred etapo.

What a crowd at Col de Toses 🤩👏



Quelle foule dans le Col de Toses 🤩👏#TDF2026 pic.twitter.com/psJHxUknr6 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

65 km do cilja - Raul Garcia Pierna (Movistar), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Matteo Vercher (Total Energies), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) in George Bennett (NSN) so zdaj šesterica v ospredju. Pri spuščanju z gorskega cilja so si nabrali spet nekoliko višjo prednost, ki znaša 1:40.

Medtem sta iz glavnine odpadla Ben Healy (EF Education-EasyPost) in Ben O'Connor (Jayco AlUla).

Najhitrejši na gorskem cilju I. kategorije je bil Baudin

Retultati gorskega cilja Col de Toses (I. kategorije. 1, km 127,7 km)

1. Baudin 10 točk

2. Prodhomme 8

3. Garcia Pierna 6

4. Van Mechelen 4

5. Vercher 2

6. Bennett 1

67 km do cilja - Zdaj je šesterica kolesarjev skupaj v begu.

68 km do cilja - Ubežniki se približujejo gorskemu cilju, v glavnini pa so stvari v svoje roke vzeli v ekipi UAE Emriates. Moštveni kolegi Tadeja Pogačarja so zmanjšali zaostanek na 1:27.

⛰️ The leading trio has been caught! There are now six riders in the lead, and Alex Baudin is still the virtual @MaillotjauneLCL leader.



⛰️ Le trio de contre est rentré ! On retrouve donc 6 coureurs en tête, et Alex Baudin est toujours @MaillotjauneLCL virtuel.#TDF2026 pic.twitter.com/wDuY1QE93O — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

70 km do cilja - Trojica Raul Garcia Pierna (Movistar), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious) in Matteo Vercher (Total Energies) so zdaj trojica kolesarjev, ki so povsem v ospredju.

71 km do cilja - Raul Garcia Pierna (Movistar) se je izstrelil iz skupine ubežnikov. Van Mechelen in Vercher se mu približujeta. Sledijo jim Baudin, Prodhomme in Bennett. Njihov zaostanek znaša 25 sekund, medtem ko glavnina zaostaja 2 minuti.

Moštveni kolegi dobro skrbijo za Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

72 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na najtežji gorski cilj dneva - vzpon na Col de Toses je dolg 9,3 km in ima 6,5-odstotni povprečni naklon. Ubežna skupina se je razbila.

80 km do cilja - Anders Johannessen (Uno-X Mobility) se je znašel na tleh. Ob pomoči je vstal in se usedel na kolo ter nadaljeval z vožnjo.

85 km do cilja - Ekipa Visma | Lease a Bike se je umaknila od narekovanja tempa. Zdaj je v ospredju kolesar UAE Emirates Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG), tik za njegovim kolesom pa Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Prednost ubežnikov je skopnela na 1:41. Očitno imajo v taboru Tadeja Pogačarja in Remca Evenepoela v tej etapi velike načrte. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) je še vedno virtualno v rumeni majici vodilnega, saj v skupnem seštevku za Jonasom Vingegaardom zaostaja 1:07.

Na letečem cilju najhitrejši Mads Pedersen

98 km do cilja - Na letečem cilju je bil najhitrejši Mads Pedersen (Lidl-Trek)

1. Pedersen 25 točk

2. Delbove 20

3. Baudin 16

4. Storer 14

5. Vercher 12

...

100 km do cilja - V prvih 100 kilometrih je povprečna hitrost znašala neverjetnih 45,5 km. Na čelu glavnine sta ekipi UAE Emriates in Visma | Lease a Bike. Naskok ubežnikov znaša 2:55.

113 km do cilja - Prednost ubežnikom je narasla na 2:15. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) je virtualno v rumeni majici vodilnega, saj v skupnem seštevku za Jonasom Vingegaardom zaostaja 1:07.

125 km do cilja - Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM), Harold Tejada (XDS Astana), Alex Aranburu (Cofidis), Michael Storer (Tudor), Joris Delbove (Total Energies), Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Luke Plapp, Mauro Schmid (Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), George Bennett (NSN), Raul Garcia Pierna, Nelson Oliveira (Movistar), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), Matteo Vercher (Total Energies) so v begu.

130 km do cilja - Ubežnik iimajo 25 sekund prednosti pred glavnino, iz katere se je izstrelilo nekaj kolesarjev, ki želijo ujeti priključek.

135 km do cilja - Louis Vervaeke (Soudal Quick-Stepà), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar), in Matteo Vercher (Total Energies) so naslednji v vrsti, ki poizkušajo z begom. Prikolesarili so si 11 sekund prednosti.

137 km do cilja - Povprečna hitrost do zdaj znaša kar 46,4 km/h, temperatura ozračaja pa 35 stopinj Celzija. In po skoraj 60 kilometrih še nismo dobili pravega bega. Osrednjim akterjem v glavnini ni po godu, kdo se podaja v beg.

150 km do cilja - Na letošnji Dirki po Franciji ima Slovenija tri predstavnike v Tadeju Pogačarju, Mateju Mohoriču in Janu Tratniku. Bi lahko naslednje leto na delu spet videli tudi Primoža Rogliča? Pojavile so se govorice o njegovi zamenjavi ekipe in želji po nastopi na dirki Tour de France.

Primož Roglič leta 2027 na Dirki po Franciji?

152 km do cilja - "Sledimo ekipam, za katere smo se dogovorili na sestanku. Za zdaj super, fantje," so v prenosu podali izjavo iz avtomobila UAE Emirates, ki imajo v svojih vrstah Tadeja Pogačarja.

159 km do cilja - Izjemno pestro je dogajanje v 3. etapi Dirke po Franciji. Glavnina ne popušča in je za zdaj zatrla vse pobege. Tudi zadnjega. Kdo bo naslednji poizkusil?

160 km do cilja - Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je silovito pospešil in odprl nov poskus oblikovanja ubežne skupine. Norvežanu je sledilo sedem kolesarjev, med njimi tudi Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Harold Tejada (XDS Astana).

171 km do cilja - Napadi se vrstijo eden za drugim. Poskusil je Ben O'Connor (Jayco AlUla), a glavnina njegovega skoka ni spustila daleč, takoj zatem pa je pospešil še njegov moštveni kolega Luke Plapp.

Zelo dejavna sta tudi Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) in Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki očitno ne želita zamuditi pravega pobega dneva. Medtem Lenny Martinez (Bahrain Victorious) po menjavi kolesa še vedno lovi glavnino.

172 km do cilja - Težave za Ciana Uijtdebroeksa. Po 20 kilometrih tretje etape poskuša Movistar v beg poslati Einerja Rubia, hkrati pa ima kapetan Cian Uijtdebroeks težave na začelju glavnine. Belgijec je izgubil stik z najboljšimi, zato se je Movistar znašel v precej neprijetnem položaju.

174 km do cilja - Pomočnik Jonasa Vingegaarda, Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike), ima težave s čevljem, zato je moral do ekipnega avta, da so mu uredili težavo. Za glavnino zdaj zaostaja 1:57. Medtem v ospredju še vedno nismo dobili bega. Kar nekaj kolesarjev poizkuša z napadi.

Gorski cilj III. kategorije - Côte de Saint-Féliu-de-Codines - najhitrejši Francoz

178 km do cilja - Na gorskem cilju Côte de Saint-Féliu-de-Codines (III. kategorija), prvega kategoriziranega vzpona dneva, je bil najhitrejši Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Francoz je pobral dve točki, drugo mesto in eno točko pa je osvojil Javier Romo (Movistar).

Vzpon tretje kategorije je bil dolg 7,6 kilometra s povprečnim naklonom 4,5 odstotka.

Padel Armirail - pomočnik Jonasa Vingegaarda

180 km do cilja - Na tleh so se znašli Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike) ter Tobias Foss in Josh Tarling (Ineos Grenadiers). Vsi trije so že znova na kolesih, a je videti, da Armirail vidno trpi. Poškodval naj bi si desno ramo in nogo.

🤯 Oh la chute en tête de peloton !



Parmi les coureurs tombés, on retrouve Bruno Armirail, précieux pour Vingegaard et l'équipe Visma depuis le début de ce Tour#TDF2026 #LesRP pic.twitter.com/14FcuIU0Zf — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 6, 2026

181 km do cilja - Arnaud De Lie je že zaostal. Belgijec ima težave na vzponu Côte de Saint-Féliu-de-Codines, ob njem pa je ostal Baptiste Veistroffer, ki čaka svojega kapetana.

182 km do cilja - Julian Alaphilippe (Tudor) je napadel ob vznožju vzpona Côte de Saint-Féliu-de-Codines (7,6 km/4,5 %). Na njegovo kolo se je prilepil Raul Garcia Pierna (Movistar), sledili so še številni drugi napadalci, med njimi močni hribolazci Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Lenny Martinez (Bahrain Victorious). A glavnina je hitro reagirala, zato iz te moke ni bilo kruha.

187 km do cilja - Glavnina je spet skupaj. Očitno želijo imeti ekipe prave kolesarje v begu, saj je ekipa Visma | Lease a Bike dala vedeti, da ne bo prav nič narobe, če bodo morali danes rumeno majico predati - zlasti kakšnemu od ubežnikov.

193 km do cilja - Četverica kolesarjev se je podala v beg. Sicer pa je tretja etapa prva uradna gorska preizkušnja s skupno nekaj manj kot 4.000 višinskimi metri, štirimi kategoriziranimi klanci, prvim prve kategorije na letošnji dirki, in tudi klasičnim ciljnim vzponom, ki pa ne spada med zelo zahtevne. Načeloma bi se morali v zaključku za zmago pomeriti bolj ali manj isti kolesarji kot v nedeljo v Barceloni.

195 km do cilja - V skupnem seštevku je vodilni Jonas vingegaard, ki ima 6 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem. Ali se bo slovenski kolesar v zaključku odločil za skok in se podal po rumeno majico?

195,9 km do cilja - Kolesarji so na 0 kilometru, kar pomeni, da se je etapa uradno začela.

12.20 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po spektakularnem zaključku v drugi etapi, v kateri sta dvojno zmago slavila Isaac Del Toro in Tadej Pogačar, je čas za tretje dejanje na Dirki po Franciji. Kolesarje čaka razgibana etapa, ki bo imela skoraj 4000 višinskih metrov.