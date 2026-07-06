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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
13.29

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek
Tanja Fajon Kaja Kallas Evropska unija Afrika

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 13.29

15 minut

Tanja Fajon se ne bo vrnila na RTV Slovenija

Avtor:
Sa. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tanja Fajon | Položaj posebne predstavnice EU za Sahel naj bi Tanji Fajon zagotovila Kaja Kallas. | Foto STA

Položaj posebne predstavnice EU za Sahel naj bi Tanji Fajon zagotovila Kaja Kallas.

Foto: STA

Po novici, da naj bi se Tanja Fajon po odhodu z ministrstva za zunanje zadeve dogovarjala o vrnitvi na delo na RTV Slovenija, Info360 zdaj poroča, da že ima novo službo. Po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah se ne bo vrnila na javno radiotelevizijo, temveč bo postala posebna predstavnica EU za afriško regijo Sahel. Za ta položaj naj bi se dogovorila z visoko predstavnico EU Kajo Kallas.

V Bruslju so za omenjeni portal pojasnili, da te vrste informacij ne morejo razkriti, saj dokument in interne razprave o imenovanju niso javni. Da bo prevzela funkcijo posebne predstavnice EU, se po njihovih navedbah govori v njeni stranki. Fajon se na poročanje še ni odzvala.

Sahel je obsežna prehodna regija v Afriki, ki se razteza med Atlantskim oceanom na zahodu in Rdečim morjem na vzhodu ter med puščavo Saharo na severu in tropskimi savanami na jugu. Pokriva več držav, med drugim Senegal, Mali, Niger in Čad. Trenutni posebni predstavnik EU za to regijo je nekdanji portugalski zunanji minister João Cravinho. Funkcijo je prevzel decembra 2024, mandat pa se mu izteče avgusta 2026.

Do 4. septembra upravičena do poslanskega nadomestila

Do 4. septembra 2026 je nekdanja zunanja ministrica upravičena do prejemanja poslanskega nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje bruto plače. To so po nastopu nove vlade Janeza Janše na vladi pred časom potrdili za Spletni časopis.

Pred tem je v javnosti sicer zaokrožila informacija, da naj bi se Tanja Fajon dogovarjala o vrnitvi na delo na RTV Slovenija, zanimala pa naj bi jo služba v eni od mednarodnih organizacij, o čemer je neuradno poročal N1. Fajon je bila na javni radioteleviziji zaposlena pred 17 leti, preden je postala evropska poslanka. Delovala je na tretjem radijskem programu Radia Slovenija ARS, bila pa je tudi dopisnica iz Bruslja. V času njenega poslanskega oziroma ministrskega mandata so bile njene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v mirovanju, zato bi se na prejšnje delovno mesto lahko vrnila ali pa se mu odpovedala.

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