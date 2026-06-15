Si predstavljate, da bi se zbudili in jasno videli brez očal ali kontaktnih leč? Danes je to mogoče hitreje, kot si mislite. Za naše bralce imamo posebno presenečenje in izjemno priložnost, ki je ne gre spregledati! V nagradni igri bomo enemu srečnežu podarili brezplačno operacijo oči za odstranitev dioptrije po metodi, ki jo bodo specialisti očesnega centra VIDIM ocenili kot najprimernejšo. Sodelujte v nagradni igri!

Sliši se kot znanstvena fantastika, a sodobni laser dioptrijo odpravi v devetih sekundah na oko, brez bolečin in s hitrim okrevanjem, ki večino ljudi že po nekaj dneh vrne v običajni vsakdan. Metoda SMILE pro je danes ena izmed najnaprednejših oblik laserske odprave dioptrije na svetu, z njo so opravili več kot deset milijonov posegov. Prijavite se v nagradno igro. Med vsemi prijavljenimi bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli brezplačen očesni pregled v očesnem centru VIDIM, med njimi pa bo nato en nagrajenec prejel še brezplačno operacijo oči za odstranitev dioptrije po metodi, ki jo bodo specialisti ocenili kot najprimernejšo. V nagradni igri lahko sodelujete od 15. do 30. junija 2026.

Devet sekund, ki spremenijo pogled na svet

Marsikdo, ki vsako jutro tipa za očali ali se bori s kontaktnimi lečami, si komaj predstavlja, da bi se v trenutku znebil dioptrije. Pa vendar je prav to danes mogoče. Pri metodi SMILE pro laser večino dela opravi v devetih sekundah na oko, celoten poseg pa se konča v nekaj minutah: "Verjamem, da se sliši naravnost neverjetno, da dioptrijo z metodo SMILE pro odpravimo v devetih sekundah na oko, a ta laser omogoča prav to, saj deluje z maksimalno natančnostjo in hitrostjo," pojasnjuje očesni kirurg Boštjan Drev, ki je metodo SMILE prvi pripeljal v Slovenijo.

Revolucionarna metoda, ki navdušuje tudi slovenske športnike

SMILE pro je sodobna metoda laserske odprave dioptrije. Med posegom laser v roženici oblikuje droben del tkiva, ki ga kirurg nato odstrani skozi le nekaj milimetrov velik rez. Ker je poseg zelo nežen do očesa, je okrevanje običajno hitro, tveganje za neprijetnosti po posegu pa manjše. Številni pacienti se k vsakodnevnim dejavnostim vrnejo že kmalu po posegu.

Foto: VIDIM očesni center

Pri večini pacientov se vid opazno izboljša že v prvih dneh po posegu. K delu, vožnji in drugim vsakodnevnim dejavnostim se lahko običajno vrnejo zelo hitro, brez očal ali kontaktnih leč. Končni rezultat se dokončno oblikuje postopoma, saj se oči pri vsakem človeku celijo nekoliko drugače.

Prav zaradi hitrosti okrevanja je metoda priljubljena tudi med vrhunskimi športniki. Pri treningih in tekmovanjih so lahko očala nepraktična, kontaktne leče pa zaradi znojenja, vetra, prahu ali dolgotrajnih obremenitev pogosto povzročajo dodatne nevšečnosti. Za odpravo dioptrije v očesnem centru VIDIM so se med drugim odločili atlet Luka Janežič, skakalka v daljino Nina Djordjević, atletinja Maja Pogorevc in namizni tenisač Bojan Tokić, vsi z željo po jasnem vidu brez pripomočkov, ki bi jih ovirali pri športu. "Odločil sem se, da poskrbim za svoj vid. Zelo sem zadovoljen, ker vidim kristalno čisto," je po posegu povedal atlet Luka Janežič.

Prvi korak je temeljit pregled

Metoda SMILE pro pomaga ljudem s kratkovidnostjo in določenimi oblikami astigmatizma, po najnovejši nadgradnji pa jo v očesnem centru VIDIM uporabljajo tudi za odpravo daljnovidnosti oziroma plus dioptrije. V nekaterih primerih je primerna tudi za ljudi z višjo dioptrijo, tanjšo roženico ali suhimi očmi.

Ali je poseg prava izbira za posameznika, ni mogoče oceniti brez pregleda. Pomembno je, da je dioptrija stabilna in da so oči zdrave. Zato pred posegom pri vsakem pacientu opravijo natančen očesni pregled.

"Na pregledu preverimo, ali je poseg za posameznika primeren in ali lahko pričakujemo dober rezultat. Ljudem vedno predstavimo tako prednosti kot tudi morebitne omejitve posega, saj želimo doseči predvsem dolgoročno zadovoljstvo in kakovosten vid," pojasnjuje dr. Boštjan Drev.

Foto: VIDIM očesni center

Zaupanja vredni strokovnjaki

Z metodo SMILE so po svetu opravili že več kot deset milijonov posegov, podjetje ZEISS pa je VIDIM očesnemu centru podelilo posebno priznanje za soustvarjanje tega mejnika. VIDIM je tudi edini referenčni center ZEISS za očesno kirurgijo v širši regiji in v več kot dveh desetletjih delovanja je opravil že več kot 36 tisoč očesnih operacij, letno pa jih izvedejo več kot 2.600. Prisotni so v Ljubljani, Celju in Mariboru.

Več o metodi SMILE pro lahko preberete na spletni strani očesnega centra VIDIM.