Udarec za Evropejce: Španijo osramotil 40-letnik, šok tudi za Belgijo #vŽivo

Peti tekmovalni dan SP 2026 se je začel s senzacijo brez primere! Špancem, evropskim prvakom in prvim favoritom za naslov, ni uspelo ugnati Zelenortskih otokov, afriške otoške državice, ki prvič nastopa na največjem tekmovanju. Obračun skupine H v Dallasu se je končal brez zadetkov. Skupino G pravkar z derbijem odpirata Belgija in Egipt, ob polnoči se bo začelo srečanje med dvakratnim svetovnim prvakom Urugvajem in Savdsko Arabijo, v noči na torek pa se bosta spopadla še Iran in Nova Zelandija.

Na peti tekmovalni dan se predstavljata dva nekdanja nogometna svetovna prvaka. To sta Španija in Urugvaj. Španija je bila najboljša na svetu leta 2010. Takrat se je vpisala v zgodovino z izjemnim podvigom, saj je dve leti pred tem na Dunaju postala evropska prvakinja, prevlado na stari celini pa ohranila tudi na Euru 2012. Tako je rdeča furija v takratnem veličastnem ritmu "tiki-take" povezala kar tri zaporedne velike lovorike.

Zgodovinski dan za afriško otoško državico

Španci so leta 2024 v Berlinu postali evropski prvaki, nato pa nadaljevali tako uspešne in vrhunske predstave, da spadajo med osrednje favorite tudi na letošnjem SP. Na prvenstvo so prispeli v nizu 31 tekem neporaženosti, prvo oviro na letošnjem mundialu pa je predstavljala reprezentanca Zelenortskih otokov.

Za nogometaše majhne afriške države je to največja čast v obdobju samostojnosti, saj jih na delu spremljajo milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu. Španija je niz neporaženosti podaljšala na 32 tekem, a nikakor tako, kot bi si želela. Lamine Yamal je prvenstvo začel na klopi za rezervne igralce. Foto: Reuters

Otoška državica s pol milijona prebivalcev, ki je v kvalifikacijah prehitela in pokvarila načrte tudi afriški nogometni velesili Kamerunu, se ni ustrašila izziva. Špancem je živce paral tudi 40-letni vratar Zelenortskih otokov Vozinha. Foto: Reuters

Selektor Luis de la Fuente je v ogenj od prve minute poslal močno udarno enajsterico, čeprav v njej ni bilo prvega zvezdnika Španije Lamina Yamala, ki naj bi sicer že povsem zacelil poškodbo, na klopi za rezerviste sta ostala tudi Nico Williams in Dani Olmo (vsi trije so v nadaljevanju sicer zaigrali).

Obrambe Zelenortskih otokov so se tako v prvi vrsti lotili Gavi, Mikel Oyarzabal in Ferran Torres, ki pa jim v prvih 45 minutah igre ni uspelo ustvariti veliko priložnosti.

Pred vrati debitantov je zares vroče postalo šele v 39. minuti, ko je slavje Torresu po podaji novega nogometaša madridskega Reala Marca Cucurelle preprečila prečka, v nadaljevanju je poskušal še Oyarzabal, a se je izkazal vratar Vozinha. 40-letni čuvaj mreže Zelenortskih otokov je nato uprizoril še dve odlični posredovanji in evropski prvaki so na odmor odšli brez prednosti.

Furija je imela 45 minut časa, da reši svojo čast, tudi čast evropskega nogometa. Nadaljevalo se je obleganje vrat 67. reprezentance Fifine lestvice, a so bili zaključki Špancev še naprej slabi, zelo slabi. Tudi menjave de la Fuenteju niso prinesle želenega učinka, premalo razpoložen je bil tudi Yamal, mreža za hrbtom Vozinhe je še naprej mirovala. In obmirovala. Lamine Yamal svojega debija na svetovnih prvenstvih ne bo ohranil v lepem spominu. Foto: Reuters

Zelenortski so prišli do velikanske, zgodovinske točke, ki močno spreminja razmerja moči na svetovnem prvenstvu. Španija s svojo kakovostjo sicer kljub uvodnemu remiju ne bi smela imeti težav v lovu na izločilne boje, a neprepričljiva predstava proti afriškemu malčku meče veliko senco dvoma na visoke ambicije evropskih prvakov.

Salah praznuje, Belgija v izjemni formi

Mohamed Salah z Egiptom še nikoli ni zmagal na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters V Seattlu pravkar poteka prvo srečanje skupine G med Egiptom in Belgijo. Faraoni nastopajo v spremenjenih dresih, brez spornih sedmih zvezdic nad grbom, ki označujejo sedem naslovov afriških prvakov.

Prvi zvezdnik Egipta Mohamed Salah, za katerega vlada veliko zanimanje na nogometni tržnici, bi lahko po menjavi trenerja ostal zvest Liverpoolu. Ravno danes praznuje 34. rojstni dan, skupaj z Omarjem Marmušem pa bo skušal čim večkrat prelisičiti belgijsko obrambo in si priigrati najlepše darilo. Egipt še čaka na prvo zmago na SP. To bo njegova osma tekma na svetovnih prvenstvih. Več nastopov je zbral le Honduras (9), pri tem pa vselej ostal brez zmage.

Belgija je na zadnji pripravljalni tekmi napolnila mrežo Tunizije (5:0), ki je nato v uvodnem nastopu na SP znova prejela pet zadetkov, in sicer od Švedske (1:5). Foto: Reuters

Rdeči vragi so na drugi strani navdušili v pripravljalnem obdobju, v katerem so najprej na Reki premagali Hrvaško (2:0), nato pa napolnili mrežo Tuniziji (5:0). V izjemni formi je zlasti krilni napadalec, mojster preigravanja Jeremy Doku.

Prva zmaga za Južno Ameriko?

Kako se bo Urugvaj spopadel z vlogo favorita proti Savdski Arabiji? Foto: Reuters Ob polnoči se bo začel dvoboj drugi dvoboj skupine H med Urugvajem in Savdsko Arabijo, (so)gostiteljema prihodnjih svetovnih prvenstev v letih 2030 in 2034. Južnoameričani, ki jih je pred tekmo zaradi nepričakovanih zapletov v slabo voljo spravila Fifa, so favoriti, a ima svoje načrte tudi bogata arabska država. SP bo skušala začeti tako senzacionalno kot leta 2022, ko je v prvem nastopu presenetila poznejšo prvakinjo Argentino. Zanimivo je, da Južna Amerika še vedno čaka na prvo zmago na tem prvenstvu. Brazilija je remizirala s Turčijo, Ekvador in Paragvaj pa sta ostala praznih rok. Branilka svetovnega naslova Argentina bo prvič na delu v noči na sredo proti nepredvidljivi Alžiriji.

Na zadnji tekmi petega tekmovalnega dne se bosta v Los Angelesu udarila Iran in Nova Zelandija. Dvoboj žal vzbuja dodatno pozornost zaradi številnih nešportnih razlogov. Nogometaši Irana, ki se na tekme pripravljajo na mehiških tleh, bodo izpostavljeni ogromnemu pritisku, saj se na tem SP zaradi napetih političnih odnosov z ZDA spopadajo s številnimi dodatnimi ovirami.

SP 2026, 5. tekmovalni dan:

15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

16. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H