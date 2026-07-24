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Avtor:
Sa. B.

Petek,
24. 7. 2026,
8.02

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Avstrija potres Slovenija potresni sunek

Petek, 24. 7. 2026, 8.02

1 ura, 14 minut

V Avstriji zabeležili močnejši potres, čutili so ga tudi Slovenci

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Potres Avstrija | Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98. | Foto X/EMSC

Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98.

Foto: X/EMSC

Ob 1.59 so seizmoigrafi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini avstrijskega Semmeringa. Po prvih podatkih so potres čutili nekateri prebivalci severozahodne Slovenije, so sporočili z agencije za okolje (Arso).

Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98.

Po poročanju avstrijskih medijev se je zaradi potresa na cesti med Schottwienom in Breitensteinom (v okrožju Neunkirchen) sprožil skalni podor. Gasilci so cesto že očistili. Manjša škoda je nastala tudi na nekaterih stavbah, prebivalci so poročali o razpokah v stenah.

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