Petek, 24. 7. 2026, 8.02
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V Avstriji zabeležili močnejši potres, čutili so ga tudi Slovenci
Ob 1.59 so seizmoigrafi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini avstrijskega Semmeringa. Po prvih podatkih so potres čutili nekateri prebivalci severozahodne Slovenije, so sporočili z agencije za okolje (Arso).
Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98.
⚠️ UPDATE: A strong 4.5 magnitude earthquake has hit Niederoesterreich (Lower Austria).— GeoTechWar (@geotechwar) July 24, 2026
The shallow tremor struck at a depth of 10 km at 01:59 AM local time, with a massive 1,090+ widespread user reports across the region.
Erdbeben - Österreich - Wien - Vienna - Sismo pic.twitter.com/Uve2aYk1mr
Po poročanju avstrijskih medijev se je zaradi potresa na cesti med Schottwienom in Breitensteinom (v okrožju Neunkirchen) sprožil skalni podor. Gasilci so cesto že očistili. Manjša škoda je nastala tudi na nekaterih stavbah, prebivalci so poročali o razpokah v stenah.