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Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
11.14

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Japonska

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 11.14

1 ura, 17 minut

Čistilna akcija po remiju z Nizozemsko

Japonski čistilni akciji na SP se je pridružil tudi zvezdnik lige NFL

Avtor:
STA

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navijači Japonska | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Japonski navijači so tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki ohranili lepo tradicijo, da po tekmah sami očistijo tribune stadiona. Tokrat se jim je v Dallasu pri čistilni akciji po tekmi Japonska - Nizozemska pridružil tudi eden od zvezdnikov lige NFL, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Marljivi japonski navijači po koncu tekme sami počistijo del tribun, kjer so spremljali tekme - to so podobe, ki so zdaj že nepogrešljiv del tradicije obiskovanja tekem za privržence te ekipe.

Japonci se namreč držijo pravila, da morajo prostor pustiti takšen, kot jih je pričakal ob prihodu. Zato čiščenja ne prepustijo tistim, ki bi to naredili po službeni dolžnosti, ampak kar sami poskrbijo, da smeti končajo v velikih plastičnih vrečah, ki jih prav s tem namenom prinesejo s seboj na tekmo.

Njihovi akciji pa se je tokrat pridružil tudi podajalec moštva New York Giants v ligi ameriškega nogometa NFL Jameis Winston, ki je na tem SP v vlogi strokovnega sodelavca televizijske družbe Fox in je pred in med tekmo v Dallasu obiskal tudi obe navijaški skupini na tribunah.

Po tekmi se je pridružil Japoncem, oblečen v dres japonske reprezentance s svojo številko 4 in imenom na hrbtu, ter jim pomagal polniti vreče, čeprav je v roki še vedno držal tudi mikrofon. Pri tem je seveda posnel tudi nekaj obveznih video vsebin, ki so hitro našle prostor na družbenih omrežjih.

navijači Japonska | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Japonci, ki sami čistijo tribune, so pozornost svetovne športne javnosti prvič pritegnili leta 1998 na SP v Franciji. Od takrat so takšne akcije tradicija, ne le na nogometnih tekmovanjih, pač pa tudi na drugih velikih športnih dogodkih. Tudi na olimpijskih igrah čistilci po tekmah na delu tribun, kjer so bili Japonci, nimajo prav veliko dela.

Takšne akcije imajo Japonci privzgojene, je za dpa pojasnil profesor Koichi Nakano: "Navijači se na tekmah, ki jih obiščejo, obnašajo tako, kot so se naučili v šoli kot majhni otroci, ko so prvič obiskali športni dogodek: vedno pospravi smeti za seboj."

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