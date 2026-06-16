Španci v skrbeh, junak Zelenortskih otokov šokiran ob pogledu na telefon

Navijači Zelenortskih otokov so vsak španski strel, ki ga je zaustavil Vozinha, proslavljali kot zadetek. Na koncu je sedem obramb, ki jih je zbral 40-letni vratar, zadostovalo za remi proti evropskemu prvaku in prvemu favoritu za naslov. Španija je zelo zaskrbljena, preostali nogometni svet pa je junaka majhne afriške otoške države medtem izstrelil med zvezde.

Severno od meje 40. rojstnega dne je na svetovnih prvenstvih več obramb uspelo zbrati le še Patu Jenningsu, ki je pred 40 leti v Mehiki na podoben način paral živce Brazilcem. Slednji so za razliko od Špancev vseeno uspeli zmagati s 3:0, enega od treh zadetkov pa je ob svojem debiju na svetovnih prvenstvih prispeval Josimar.

Pravo ime Vozinhe? Josimar Dias. Oče ga je poimenoval prav po brazilskem branilcu, čeprav mu je sprva poskušal nadeti ime Valdano po legendarnem Argentincu Jorgeju Valdanu, a pristojne službe na Zelenortskih otokih imena niso sprejele. Ostalo je pri Josimarju, ki se ga je kasneje v domovini prijel vzdevek Vozinha. Štirideset let po turnirju, na katerem je zadel brazilski Josimar, je zelenortski Josimar zaklenil svoja vrata.

Vozinha je ob debiju Zelenortskih otokov na svetovnih prvenstvih zaustavil sedem strelov Španije. Foto: Reuters

"Celo življenje sem garal za to, za ta trenutek, za te sanje. Številne generacije pred mano so imele enake sanje, za nas so se uresničile. Vsi smo si to zaslužili s trdim delom," je razlagal 40-letni vratar, ki si kruh trenutno služi pri portugalskem drugoligašu Chavesu. Proti Španiji je odigral svojo 91. tekmo v reprezentančni opravi.

Njegova profesionalna pot v nogometu se je začela leta 2012. "Že takrat sem imel 25 let. Razmišljal sem, da je prepozno zame, želel sem končati reprezentančno kariero, a so me sanje o svetovnem prvenstvu gnale naprej. Dobil sem nagrado za igralca tekme, a je to nagrada za vse moje soigralce, brez njih ne bi dosegel ničesar," je ostal skromen Vozinha, ki je s svojo predstavo požel slavo tudi izven nogometnih zelenic.

Pred začetkom obračuna s Španijo je njegov profil na družbenem omrežju Instagram spremljalo 50.000 sledilcev, v času nastajanja tega članka je številka že presegla 3 milijone.

Španska katastrofa za začetek

Povsem drugačno je, razumljivo, vzdušje v španskem taboru. Evropski prvaki so na svetovno prvenstvo pripotovali z najvišjimi ambicijami, stavnice so jih postavljale v vlogo prvega favorita za osvojitev nogometnega prestola. Po uvodni predstavi so tudi v domovini hitro začeli dvomiti v podvig Lamina Yamala in druščine. "Kakšno razočaranje!" piše na današnji naslovnici Sporta. Foto: Sport.es

"Katastrofa za začetek," so zapisali pri madridski Marci. "Kakšno razočaranje!" v velikih črkah piše na današnji naslovnici Sporta.

"Vsi moramo biti boljši, z mano na čelu," je bil iskren selektor Luis de la Fuente, ki vseeno poudarja, da je prehitro za paniko.

"Razumem, da lahko ob takšnem rezultatu hitro prevlada razočaranje, a ne v garderobi. Ta ekipa je zelo stabilna. Zavedali smo se, na kakšno tekmovanje prihajamo, zavedali smo se, da ne bo lahko. Tudi proti nasprotniku, ki nas je čakal zelo globoko, smo si ustvarili dovolj priložnosti za zadetek, a jih nismo uspeli realizirati," je povedal španski strateg in dodal, da je bila to že 32. zaporedna tekma, na kateri njegova ekipa ni okusila grenkobe poraza.

Pozitiven je ostal tudi prvi zvezdnik evropskih prvakov Lamine Yamal, ki je v drugem polčasu obračuna dočakal svoj debi na svetovnih prvenstvih. Španski nogometni javnosti je nekaj tolažbe ponudil z zagotovilom, da je poškodba stegenske mišice preteklost.

Furija bo čarovnijo zvezdnika Barcelone očitno še kako potrebovala. Naslednja tekma v skupini H jo čaka v nedeljo, ko se bo v Atlanti pomerila s Savdsko Arabijo.