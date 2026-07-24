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Avtor:
Ka. N.

Petek,
24. 7. 2026,
8.05

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

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Natisni članek
Urad za demografijo Aleš Primc Robert Golob Robert Golob Luka Mesec Janez Janša Janez Janša

Petek, 24. 7. 2026, 8.05

1 ura, 18 minut

Štiri leta po Golobovi ukinitvi: Aleš Primc na čelo direktorata za demografijo

Avtor:
Ka. N.

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Primc in Zevnik | Foto STA

Foto: STA

Področje demografije, ki ga je vlada Roberta Goloba leta 2022 ukinila z odpravo urada za demografijo, dobiva novo vodstvo. Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve imenovala Aleša Primca, ki je pred štirimi leti vodil prav ukinjeni urad za demografijo.

Vlada je včeraj na dopisni seji imenovala več vršilcev dolžnosti na ministrstvih ter sprejela nekaj kadrovskih in organizacijskih odločitev. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve je imenovala Aleša Primca.

Primc se tako vrača na področje demografske politike, ki jo je vodil že kot direktor urada za demografijo. Ta je začel delovati jeseni 2021 v času tretje vlade Janeza Janše.

Golobova vlada je urad ukinila

Vlada Roberta Goloba je julija 2022 sprejela odlok o ukinitvi urada za demografijo in njegove pristojnosti prenesla na takratno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga je vodil Luka Mesec. Ob ukinitvi urada so nekateri zaposleni prešli na druga delovna mesta v državni upravi, Primc pa naj bi se vrnil na agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Odločitev o ukinitvi urada je takrat naletela na ostre kritike opozicije in dela strokovne javnosti. Kritiki so opozarjali, da Slovenija zaradi demografskih izzivov potrebuje samostojno institucijo, ki se bo sistemsko ukvarjala z vprašanji staranja prebivalstva, rodnosti in medgeneracijskega sodelovanja.

Primc bo funkcijo vršilca dolžnosti opravljal do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ šest mesecev.

Urad za demografijo Aleš Primc Robert Golob Robert Golob Luka Mesec Janez Janša Janez Janša
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