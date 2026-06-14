Neuer prehitel slovitega rojaka, Nemčija pahnila Brazilijo z vrha

Nemci so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih razočarali svoje navijače, sodeč po tem, kar so pokazali proti Curacau, ponosnemu debitantu na največjem nogometnem tekmovanju, pa bi se lahko na letošnjem mundialu potegovali za visoka mesta. Elf je v Houstonu napolnil mrežo karibski državici (7:1), navdušil z učinkovitostjo napada, padlo pa je tudi nekaj mejnikov. Tako je vratar Manuel Neuer prehitel legendarnega Lotharja Matthaüsa, Nemčija pa je po strelskem festivalu na večni lestvici svetovnih prvenstev prehitela Brazilijo.

Začelo se je s pričakovano prevlado Nemcev, po senzacionalnem izenačenju Curacaa (1:1 v 21. minuti) pa je elf znova prevzel niti igre v svoje roke, nizal napad za napadom, že do konca prvega polčasa ušel na 3:1, na koncu pa zadel čarobno sedmico (7:1) in se razveselil najvišje zmage na tem prvenstvu.

Brazilija gleda v hrbet Nemčiji

Na dvoboju je padlo nekaj zgodovinskih mejnikov. Izkušeni vratar Manuel Neuer, ki je preklical svojo reprezentančno upokojitev, sprejeto po Euru 2024, in se znova pridružil izbrani vrsti, je vpisal že 125. nastop. Postal pa je tudi najstarejši Nemec, ki je oblekel dres reprezentance na največjem tekmovanju. To mu je uspelo pri 40 letih in 79 dneh, pred njim pa je za rekorderja veljal legendarni Lothar Mätthaus, ki je na Euru 2000 odigral zadnjo tekmo v državnem dresu na velikem tekmovanju pri 39 letih in 91 dneh.

Elf je razveselil številne navijače v Teksasu s kar sedmimi zadetki. Foto: Reuters

Neuer kljub prejetemu zadetku na dvoboju ni imel veliko dela, njegovi soigralci pa so blesteli v napadu. Kai Havertz se je podpisal pod dva zadetka, Nemčija pa se je po zaslugi sveže sedmice na večni strelski lestvici, ki upošteva zgolj nastope na svetovnih prvenstvih, povzpela na prvo mesto.

Končni rezultat je v 88. minuti postavil napadalec Arsenala Kai Havertz. Foto: Reuters

Nemci so dosegli 239 zadetkov, Brazilci, ki so razočarali navijače na uvodnem dvoboju z Marokom (1:1), pa so jih dali 238. Selecao je sicer nastopil na dveh svetovnih prvenstvih več, hkrati pa se lahko pohvali s petimi naslovi. Nemci so bili najboljši štirikrat.