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Avtor:
R. P.

Nedelja,
14. 6. 2026,
0.08

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu švicarska nogometna reprezentanca Katar FIFA

Nedelja, 14. 6. 2026, 0.08

2 minuti

Prvo veliko presenečenje na SP 2026

V Švici kar ne morejo verjeti: Katarstrofa

Avtor:
R. P.

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Katar Švica | Švicarski navijači so od prve tekme na SP 2026 pričakovali bistveno več. | Foto Reuters

Švicarski navijači so od prve tekme na SP 2026 pričakovali bistveno več.

Foto: Reuters

Na SP 2026 ni bilo potrebno dolgo čakati na prvo veliko presenečenje. V soboto je Katar pokvaril načrte favorizirani Švici. Ta je imela tri točke že praktično v žepu, a je proti največjemu avtsajderju v skupini ostala brez zmage v sodnikovem podaljšku (1:1). ''To ni katastrofa, to je katarstrofa,'' v Švici kar ne morejo verjeti, kaj so zapravili njihovi nogometni ljubljenci. Veliko prahu pa je dvignil tudi zadetek Švice za 1:0. Tudi zaradi tega, ker Fifa ni nikoli objavila posnetka, ki bi nazorno pokazal, zakaj v akciji pred 11-metrovko ni bilo dosojenega nedovoljenega položaja.

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Le kdo bi to pričakoval? Švica je bila pred začetkom SP 2026 označena kot nesporni favorit skupine B, po uvodnem nastopu, v katerem je zapravila ogromno priložnosti, nato pa v 95. minuti prejela kazen, izenačujoči zadetek Katarja za 1:1, pa je optimizem švicarskih privržencev že nekoliko splahnel.

''Katarstrofa na začetku svetovnega prvenstva,'' se je z naslovom domiselno poigral švicarski Blick in dal vedeti, kako je švicarska reprezentanca v San Franciscu doživela katastrofo, saj je ostala brez vnaprej vpisane zmage.

Veselje Katarja in razočaranje Švice v peti minuti sodnikovega podaljška, ko je ekipa z Bližnjega vzhoda izenačila na 1:1. | Foto: Reuters Veselje Katarja in razočaranje Švice v peti minuti sodnikovega podaljška, ko je ekipa z Bližnjega vzhoda izenačila na 1:1. Foto: Reuters

Po dvoboju pa se ni govorilo le o tem, kako je Švici uspelo zapravili tako veliko zrelih priložnosti ter o vrhunskim obrambah katarskega vratarja, ampak tudi o sumljivi akciji, po kateri je padel prvi gol na srečanju. V napadu Švice, po katerem je bil dosojen prekršek za najstrožjo kazen, je namreč kar dvakrat pošteno zadišalo po nedovoljenem položaju.

Na socialnem omrežju ni manjkalo mnenj o tem, kako je bil Katar oškodovan, vse skupaj pa je zanimalo, kaj so takrat počeli sodniki VAR. Nogometno javnost je še najbolj začudilo, zakaj ni Fifa med tekmo nikoli objavila posnetka, ki bi nazorno pokazal, zakaj v akciji pred 11-metrovko ni bilo dosojenega nedovoljenega položaja. Britanska televizija je uradno zaprosila Fifo za omenjeni posnetek, a ga ni prejela.

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