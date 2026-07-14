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Avtor:
R. Sp.

Torek,
14. 7. 2026,
7.21

Osveženo pred

37 minut

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Rob Dieperink SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu sodnik smrt

Torek, 14. 7. 2026, 7.21

37 minut

Rob Dieperink (1988–2026)

Rob Dieperink umrl nekaj tednov za tem, ko so ga odstranili s seznama sodnikov za SP

Avtor:
R. Sp.

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Rob Dieperink | Rob Dieperink je umrl v starosti 39 let. | Foto Guliverimage

Rob Dieperink je umrl v starosti 39 let.

Foto: Guliverimage

Nizozemski nogometni sodnik Rob Dieperink je umrl nekaj tednov po tem, ko so ga po policijski preiskavi v Združenem kraljestvu izločili s seznama sodnikov na letošnjem svetovnem prvenstvu, poroča BBC.

Nizozemec Rob Dieperink bi moral na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu opravljati vlogo videopomočnika sodnika (VAR), a so ga maja odstranili s Fifinega seznama sodnikov svetovnega prvenstva. Razlog je domnevni spolni napad na najstnika, zaradi katerega so 38-letnika aprila aretirali, a je bil primer zaradi pomanjkanja dokazov naposled ovržen.

Dieperink je po izločitvi s svetovnega prvenstva v intervjuju za nizozemski časopis De Telegraaf dejal: "Zelo me žalosti, da sem bil po krivdi obtožen. Od začetka sem v celoti sodeloval v policijski preiskavi in ​​bil popolnoma odkrit s Fifo, Uefo in KNVB. Hvaležen sem za podporo, ki sem jo prejel od KNVB, in za način, kako so se spopadli s tem primerom. Škoda, da se je Fifa odločila, da me ne bo imenovala za svetovno prvenstvo. Seveda sem razočaran." Tri mesece zatem so ga našli mrtvega.

"Šokirani in globoko užaloščeni smo. Z Robom smo izgubili zelo cenjenega sodnika, predvsem pa prijaznega in predanega kolega." | Foto: Guliverimage "Šokirani in globoko užaloščeni smo. Z Robom smo izgubili zelo cenjenega sodnika, predvsem pa prijaznega in predanega kolega." Foto: Guliverimage

"Šokirani in globoko užaloščeni smo. Z Robom smo izgubili zelo cenjenega sodnika, predvsem pa prijaznega in predanega kolega. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji in vsemi, ki so ga imeli radi. Želimo jim veliko moči in podpore pri soočanju s to veliko izgubo," so zapisali pri Nizozemski nogometni zvezi (KNVB). 

Oglasila se je tudi Fifa in zapisala, da so novico sprejeli z veliko žalostjo: "V imenu celotne nogometne skupnosti izrekamo iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem ter nizozemski nogometni zvezi. Naj počiva v miru."

Dieperink je v nizozemskem prvenstvu sodil od leta 2017, na zadnjem evropskem prvenstvu 2024 je bil v vlogi videopomočnika sodnika (VAR), v tej vlogi je bil tudi na aprilski četrtfinalni tekmi konferenčne lige med Crystal Palaceom in Fiorentino, v času, ko so prišle obtožbe o domnevnem spolnem napadu.

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