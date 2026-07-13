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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
12.25

Osveženo pred

55 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Motorist policija prometna nesreča smrt

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 12.25

55 minut

Prometna nesreča usodna za 43-letnega motorista

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Reševalno vozilo | Motorista so na kraju nesreče reševalci uspešno oživljali, nato pa ga odpeljali v izolsko bolnišnico. | Foto STA

Motorista so na kraju nesreče reševalci uspešno oživljali, nato pa ga odpeljali v izolsko bolnišnico.

Foto: STA

S koprske policijske uprave so sporočili, da je 43-letni voznik motornega kolesa, ki se je 5. julija hudo poškodoval v prometni nesreči na območju Kopra, umrl v bolnišnici.

Prometna nesreča se je zgodila nekaj po 9. uri na cesti Vanganel–Montinjan. Policiste je poklicala oseba, ki je naletela na motorista, ki je pred tem padel po vozišču. 

Ugotovili so, da je 43-letni moški vozil motorno kolo iz smeri Vanganela proti Montinjanu, kjer je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal desno izven vozišča in trčil v obcestni jarek, kjer je nato padel in obležal. Na kraju so ga reševalci uspešno oživljali, nato pa je bil odpeljan v SB Izola, kjer je zaradi posledic umrl.

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