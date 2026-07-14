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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Torek,
14. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 48 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Dirka po Franciji rumena majica

Torek, 14. 7. 2026, 4.00

6 ur, 48 minut

Dirka po Franciji, 10. etapa (Aurillac–Le Lioran, 166,6 km)

Pogačar ali Vingegaard? Na Touru prihaja velika past.

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Tour de France | Danes bi lahko dočakali nov dvoboj na trasi med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom (kolaž je bil narejen s pomočjo UI). | Foto Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Danes bi lahko dočakali nov dvoboj na trasi med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom (kolaž je bil narejen s pomočjo UI).

Foto: Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Po dnevu počitka se bo Dirka po Franciji nadaljevala z etapo, ki bi lahko prinesla nov neposreden obračun Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Zadnjih 40 kilometrov torkove preizkušnje je enakih kot leta 2024, ko je Danec v Le Lioranu ujel slovenskega šampiona in ga nato premagal v ciljnem šprintu. Po Pogačarjevi izjemni predstavi na Tourmaletu se zato poraja vprašanje: "Bo Vingegaard poskusil vrniti udarec ali bo Pogačar vnovič udaril?" Dogajanje se bo začelo ob 13. uri, podrobno pa ga bomo spremljali na Sportalu.

Deseta etapa med Aurillacom in Le Lioranom bo dolga 166,6 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati približno 3.900 višinskih metrov. Večina zahtevnega dela jih čaka v zadnjih 80 kilometrih, ko praktično ne bo več ravnine.

Zadnjih 40 kilometrov Vingegaard zelo dobro pozna

Prvi kategorizirani vzpon bo Cote te Pailherols (3 km, 7,2 %, III. kategorija), nato pa se bo dirka preselila na teren, na katerem bo sledilo še šest gorskih ciljev in krajši zaključni vzpon.

Največ selekcije bi lahko povzročil Puy Mary (I. kategorija), dolg 7,8 kilometra s šestodstotnim povprečnim naklonom – približno 30 kilometrov pred ciljem bo vrh. Zadnja 2,2 kilometra sta bistveno zahtevnejša, saj se cesta v povprečju vzpenja z 8,8 odstotka.

Deseta etapa na Dirki po Franciji bo predstavljala nepredvidljiv teren. | Foto: A. S. O. Deseta etapa na Dirki po Franciji bo predstavljala nepredvidljiv teren. Foto: A. S. O.

Po krajšem spustu bo sledil še Col de Pertus (I. kategorija), dolg 4,4 kilometra in z 8,5-odstotno naklonino.

Zadnji kilometri 10. etape na Dirki po Franciji. | Foto: A. S. O. Zadnji kilometri 10. etape na Dirki po Franciji. Foto: A. S. O. Na njegovem vrhu bo do cilja ostalo le še 14 kilometrov, pred prihodom v Le Lioran pa bo kolesarje čakal še gorski cilj III. kategorije Col de Font de Cère (3,1 km, 5,8 %).

Prav na tem terenu sta se Pogačar in Vingegaard udarila pred dvema letoma. Slovenec je takrat napadel na Puy Mary in si po spustu do predzadnjega vzpona prikolesaril že 30 sekund prednosti, Danec ga je nato na vzponu na Pertus ujel in ga v dramatičnem ciljnem šprintu za pol kolesa premagal.

Po prvem delu letošnjega Toura je videti, da je Pogačar močnejši od Jonasa na vsakem terenu, zato bo zanimivo videti, za kakšno taktiko se bo odločil Danec, ki si bo zagotovo želel zmanjšati zaostanek – ta znaša 2:42.

Drama iz leta 2024, v kateri se je veselil Jonas

A bodo svojo priložnost zagotovo skušali iskati tudi drugi kolesarji. Zlasti tisti, ki v skupnem seštevku zaostajajo že nekoliko več in se bodo morda preizkusili v begu.

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Pri UAE Vingegaarda še niso odpisali

Da obračun še zdaleč ni odločen, je v pogovoru za Cyclism'Actu poudaril tudi prvi mož ekipe UAE Team Emirates - XRG Mauro Gianetti.

"Do Pariza je treba še priti. Veliko stvari se lahko zgodi. Res je, da je Tadej v zelo dobrem položaju, vendar moramo ostati osredotočeni," je opozoril.

Mauro Gianetti je zadovoljen s predstavo Pogačarja in celotne ekipe, hkrati pa opozarja, da je še veliko kilometrov do cilja v Parizu. | Foto: Guliverimage Mauro Gianetti je zadovoljen s predstavo Pogačarja in celotne ekipe, hkrati pa opozarja, da je še veliko kilometrov do cilja v Parizu. Foto: Guliverimage

Pogačar je Vingegaardu na Tourmaletu zadal močan udarec, a pri UAE dobro vedo, česa je Danec sposoben: "Kar je Tadej storil pred dnevi, je bilo izjemno, vendar smo tudi Vingegaarda že videli početi izjemne stvari."

Vprašanje je, ali bo Visma | Lease a Bike pripravljena prevzeti pobudo in dirko narediti težko že pred Puy Maryjem. Če želi Vingegaard preizkusiti Pogačarja, bo moral pritisk stopnjevati precej pred ciljem. V zaključku ima namreč slovenski šampion praviloma več eksplozivnosti.

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Bo UAE prepustil zmago ubežnikom? Bo Pogačar spet napadel?

Razplet desete etape bo v veliki meri odvisen tudi od sestave ubežne skupine. Pri UAE Emirates si po napornem uvodnem tednu zagotovo ne želijo nadzorovati vsakega kilometra, zato bi lahko priložnost dobili kolesarji, ki so v skupnem seštevku Toura okoli desetega mesta in z okoli desetimi minutami zaostanka.

Kaj za danes pripravlja Tadej Pogačar? | Foto: Guliverimage Kaj za danes pripravlja Tadej Pogačar? Foto: Guliverimage

A če bo Visma začutila priložnost za maščevanje po Tourmaletu, se lahko zgodba hitro spremeni v nov obračun najboljših. Zanimivo bo tudi videti, kaj bodo naredili pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer imajo na četrtem in sedmem mestu Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza, njuna zaostanka za Pogijem pa znašata 3:30 oziroma štiri minute.

Torkova etapa bo pokazala, ali je Danec pripravljen tvegati na kraju, kjer je Pogačarja že premagal, ali pa bo slovenski šampion znova pokazal svoje mojstrstvo in napadel, kot je pred dnevi. Priložnost bi lahko bila namreč mamljiva za Pogija, saj kolesarje nato v sredo in četrtek čakata ravninski etapi.

Po drugi strani pa je takšen pritisk težko vršiti vse tri tedne, še posebej v tako hudi vročini, saj lahko telo prej ali slej plača davek. Zato se nam v torek obeta izjemno nepredvidljiv dan, v katerem bodo svojo priložnost iskali številni kolesarji.

Skupni vrstni red pred deseto etapo:

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG)         32:17:04
  2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)           + 2:42
  3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG)            3:27
  4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe)         3:30
  5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            3:34
  6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   3:55
  7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA - hansgrohe)        4:00
  8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               4:21
  9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     4:57
 10. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineso)                    9:12
...
103. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)              1:41:36
107. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe)          1:44:38
...

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