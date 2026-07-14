Levica Mijiča zaradi navedb o izobrazbi spet pozvala k odstopu, Stevanović brez komentarja

V Levici so poslanca Resni.ce Borisa Mijiča ponovno pozvali k odstopu, potem ko je portal Necenzurirano poročal, da je zavajal o svoji izobrazbi. Predsednik stranke Resni.ca in predsednik DZ Zoran Stevanović za zdaj navedb o izobrazbi poslanca ne komentira, prav tako se na vprašanja še niso odzvali v stranki in njeni poslanski skupini.

Še pred volitvami je Mijič za Državno volilno komisijo (DVK) navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG).

Toda za portal Necenzurirano so pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant". Prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss. Po poročanju portala naj bi na Mijičevo izobrazbo opozarjali nekateri nekdanji zaposleni v gradbenem podjetju Progros, ki ga je Mijič pred vstopom v politiko zastopal skoraj tri leta.

Levica: Odgovornost nosi tudi Stevanović

"To ni nepomembna napaka, ampak še eno zavajanje javnosti. Še en dokaz, da tak človek ne more opravljati funkcije poslanca državnega zbora," so se danes na navedbe o izobrazbi poslanca odzvali v Levici. "Vsak nadaljnji dan, ko sedi v državnem zboru, dodatno škodi ugledu te institucije," so ocenili.

Primer je po mnenju Levice tudi zgodba o stranki Resni.ca, ki svojega poslanca kljub razkritjem še naprej brani, relativizira njegova ravnanja in namesto politične odgovornosti izbira napade na medije ter išče izgovore. "Stranka, ki se predstavlja kot alternativa strankam, se je v resnici izkazala za politično podizvajalko SDS, ki vladajoči koaliciji zagotavlja glasove, v zameno pa očitno lahko krši vse standarde politične odgovornosti," so bili kritični. Odgovornost pa po mnenju Levice nosi tudi predsednik Resni.ce in predsednik DZ Zoran Stevanović, ki "namesto varovanja ugleda parlamenta aktivno sodeluje v tej politični farsi".

Iz kabineta predsednika DZ so danes za Siol.net sporočili, da predsednik tega ne bo komentiral. V poslanski skupini Resni.ca in stranki se niso odzvali tudi na prošnjo STA za komentar.

Poslanec Boris Mijič je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič, ki je junija odstopil z mesta direktorja, ostaja pa lastnik podjetja, je prejšnji teden obljubil poplačilo dolgov do konca leta.