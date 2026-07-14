Mladi španski zvezdnik Lamine Yamal je izpostavil povezovalno moč nogometa po rasistični pripombi nekdanjega španskega premierja Mariana Rajoya pred polfinalom svetovnega prvenstva proti Franciji. "Če nogomet lahko kaj doseže, je to povezovanje. Tako Francija kot mi smo zgled integracije," je ob svojem 19. rojstnem dnevu dejal krilni napadalec.

"Prav v integraciji je bistvo nogometa - ne v ukvarjanju s tem, kaj govorijo drugi. Jutri igramo eno najboljših tekem, kar jih lahko doživiš na svetovnem prvenstvu. Mislim, da zdaj ni pravi trenutek za pogovor o tem," je opazke nekdanjega španskega premierja zavrnil Yamal pred polfinalnim obračunom s Francijo, ki bo ob 21. uri po srednjeevropskem času v Dallasu.

Rajoy, nekdanji politik konservativne Ljudske stranke PP, je za spletni časopis El Debate napisal članek, v katerem je zapisal, da ima Francija vrhunsko ekipo, a hkrati trdil, da v njej ni francoskih igralcev.

Mariano Rajoy (levo) je dvignil ogromno prahu s svojimi izjavami. Foto: Reuters

Njegove izjave so pred tekmo na mundialu naletele na ostre obsodbe tako v Franciji kot v Španiji.

Francoski vezist Warren Zaire-Emery je dejal, da sicer besedila ni prebral. "V tej francoski reprezentanci so igralci različnih porekel in korenin - tako kot v sami državi," je povedal Zaire-Emery: "Smo povezana skupina, povezana ekipa, in to je vse, kar šteje."

Tudi prvi zvezdnik francoske vrste Kylian Mbappe je bil na tem prvenstvu tarča rasističnih izjav paragvajske senatorke Celeste Amarille. Ta ji je na žaljivke odgovoril, da ni vredna svojega položaja.

"Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države," je pred dnevi o senatorki dejal Mbappe.