Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 7. 2026,
7.53

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Lamine Yamal

Torek, 14. 7. 2026, 7.53

14 minut

"Če nogomet lahko kaj doseže, je to povezovanje"

Po Mbappeju tudi Yamal glasno proti rasizmu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lamine Yamal | Lamine Yamal je izpostavil povezovalno moč nogometa po rasistični pripombi nekdanjega španskega premierja Mariana Rajoya. | Foto Reuters

Lamine Yamal je izpostavil povezovalno moč nogometa po rasistični pripombi nekdanjega španskega premierja Mariana Rajoya.

Foto: Reuters

Mladi španski zvezdnik Lamine Yamal je izpostavil povezovalno moč nogometa po rasistični pripombi nekdanjega španskega premierja Mariana Rajoya pred polfinalom svetovnega prvenstva proti Franciji. "Če nogomet lahko kaj doseže, je to povezovanje. Tako Francija kot mi smo zgled integracije," je ob svojem 19. rojstnem dnevu dejal krilni napadalec.

Erling Haaland rakun
Sportal Haaland požel ogromno pozornosti z rakunom, na veselici z navijači ga ni bilo. #video
Aleksander Čeferin
Sportal Vprašanje za Čeferina in Uefo: Ima se za boga, zakaj nihče ne ukrepa?

"Prav v integraciji je bistvo nogometa - ne v ukvarjanju s tem, kaj govorijo drugi. Jutri igramo eno najboljših tekem, kar jih lahko doživiš na svetovnem prvenstvu. Mislim, da zdaj ni pravi trenutek za pogovor o tem," je opazke nekdanjega španskega premierja zavrnil Yamal pred polfinalnim obračunom s Francijo, ki bo ob 21. uri po srednjeevropskem času v Dallasu.

Rajoy, nekdanji politik konservativne Ljudske stranke PP, je za spletni časopis El Debate napisal članek, v katerem je zapisal, da ima Francija vrhunsko ekipo, a hkrati trdil, da v njej ni francoskih igralcev.

Mariano Rajoy (levo) je dvignil ogromno prahu s svojimi izjavami. | Foto: Reuters Mariano Rajoy (levo) je dvignil ogromno prahu s svojimi izjavami. Foto: Reuters

Njegove izjave so pred tekmo na mundialu naletele na ostre obsodbe tako v Franciji kot v Španiji.

Francoski vezist Warren Zaire-Emery je dejal, da sicer besedila ni prebral. "V tej francoski reprezentanci so igralci različnih porekel in korenin - tako kot v sami državi," je povedal Zaire-Emery: "Smo povezana skupina, povezana ekipa, in to je vse, kar šteje."

Tudi prvi zvezdnik francoske vrste Kylian Mbappe je bil na tem prvenstvu tarča rasističnih izjav paragvajske senatorke Celeste Amarille. Ta ji je na žaljivke odgovoril, da ni vredna svojega položaja.

"Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države," je pred dnevi o senatorki dejal Mbappe.

Rob
Sportal Nizozemec umrl nekaj tednov za tem, ko so ga odstranili s seznama sodnikov za SP
Diego Forlan
Sportal Nekdanji zvezdnik Manchestra novi selektor Urugvaja
Slavko Vinčić
Sportal Ogromna čast za Slavka Vinčića, to bi bila krona kariere!
Slaven Bilić
Sportal Hrvati ustoličili novega selektorja, toliko bo zaslužil
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Lamine Yamal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.