Norveški nogometaši in njihovi navijači so imeli po porazu v četrtfinalu svetovnega nogometnega prvenstva proti Angliji strta srca. A v preteklem mesecu so Erling Haaland in soigralci zanetili neverjetno vročico. Pa ne le doma, marsikje po svetu so navijali zanje. In vročica kljub porazu ni pojenjala. Ob vrnitvi domov so jim pripravili sprejem pred kraljevo palačo, kjer se je zbrala nepregledna množica. In seveda so še enkrat veslali po vikinško. Po sprejemu pri kralju Haraldu sta na zabavi z navijači manjkala Haaland in Sander Berge, ki sta prizorišče zapustila predčasno.

Norveški nogometaši so doma, kjer jih je v Oslu pričakala nepregledna množica navijačev, Norvežani poročajo o več kot 80 tisoč ljudeh. Ljubljenci tamkajšnjega športnega občinstva, ki so prirasli k srcu tudi ljubiteljem športa iz drugih držav, so ob prihodu v domovino najprej obiskali kralja Haralda V., nato pa praznovali še z navijači.

Na zabavi z navijači, na kateri tudi tokrat ni manjkalo veslanje, pa sta manjkala prvi zvezdnik Erling Haaland in Sander Berge. Po poročanju NRK sta imela predhodno rezerviran polet na počitnice, zaradi večurne zamude pri vrnitvi v domovino pa sta po obisku kralja zapustila prizorišče. Haaland je domnevno poletel proti Siciliji.

Erling Haaland se je udeležil sprejema pri kralju, praznovanje z navijači pa zaradi počitniških načrtov izpustil. Norvežani so se v domovino vrnili z večurno zamudo. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Selektor Ståle Solbakken je o Haalandu in Bergu dejal: "Oba sta se ustavila in se pogovorila s kraljem Haraldom, a ker smo imeli štiri oziroma pet ur zamude, sta nato odhitela naprej, da bi ujela letalo. Sledila sta načrtu vse do odhoda." Na vprašanje, ali je bil njun predčasen odhod vezan na klub, je trener odgovoril: "Imela sta počitniške načrte."

Foto: Reuters

"Na poti domov je bilo danes veliko zamud, nekateri so imeli rezervirane polete, tako da jih tu ni. Smo pa želeli pozdraviti navijače in se jim zahvaliti za vso podporo. Mislim, da si tega nihče ni mogel predstavljati. Podpora, ki smo jo prejeli, je presegla vsa pričakovanja, tako v ZDA kot tukaj doma na Norveškem. Naravnost neverjetno," je za NRK dejal kapetan reprezentance Martin Ødegaard. "Že na fotografijah smo videli ogromno ljudi, ampak videti to morje ljudi tukaj in se vrniti domov k temu je neresnično." Foto: Reuters

"Pri kralju smo imeli nekaj nogometnih pogovorov. Dejal nam je, naj se pripravimo na množico. A še sami smo bili na koncu presenečeni, koliko ljudi je prišlo. Popolnoma nori prizori, divje. Že na fotografijah smo videli ogromno ljudi, ampak videti to morje ljudi tukaj in se vrniti domov k temu je neresnično," se je smejalo selektorju.

Foto: Guliverimage

"Zadnje tedne smo živeli v mehurčku, vedeli smo, da doma vlada evforija, a je nismo izkusili od blizu. Zdaj pa smo prišli sem in videli, koliko to pomeni vsem na Norveškem, videli smo enotnost, ki se je ustvarila med norveškim prebivalstvom. To je fantastično. Upam, da je to nekaj, kar lahko vzamemo s seboj, v prihodnost te reprezentance, pa čeprav je svetovnega prvenstva za nas konec," pa je ob pogledu na množico dejal Patrick Berg.

Foto: Guliverimage

Rakuna z ginom prinesel domov Maskota rakun z ginom je prav tako prispela na Norveško. Foto: Reuters Je pa Haaland ogromno pozornosti požel ob prihodu na Norveško, ko je z letala izstopil s posebnim spominkom v rokah. Gre za maskoto rakuna, ki drži steklenico gina. Maskota se je med prvenstvom večkrat pojavila v Haalandovih objavah na Snapchatu, očitno pa jo je tako vzljubil, da jo je prinesel domov. "Sledil mi je domov," je zvezdnik zapisal na družbenem omrežju in sledilce pozval k neformalnemu glasovanju o imenu rakuna. Norveški mediji so o maskoti povprašali Patricka Berga. "Ves čas prvenstva je bil z nami. Ne vem, čigav sploh je. Je pa bil vselej z nami, z nami se je selil iz hotela v hotel, iz mesta v mesto, tako da lahko rečemo, da je postal naš amulet za srečo."

Foto: Guliverimage Foto: Reuters

Norway welcomes their national team home 🇳🇴 pic.twitter.com/ItBULjq2kr — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) July 13, 2026