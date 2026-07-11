Noro, a resnično: Erling Haaland je Perujec #video

Perujska nogometna reprezentanca redko nastopa na svetovnih prvenstvih. Nazadnje je leta 2018, pred tem leta 1982. A vseeno v Peruju pozorno spremljajo letošnje prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. In ni dvoma, za koga navija največ Perujcev. Za Norveško. Ker so navdušeni nad Erlingom Haalandom. Odlično se prodajajo majice z njegovo podobo, tako Haaland pa je postalo zelo priljubljeno ime.

Foto: Reuters Strast do nogometa ne pozna meja. Perujski državni register prebivalstva je sporočil, da je v tej južnoameriški državi kar 563 ljudi poimenovanih po napadalcu Manchester Cityja Norvežanu Erlingu Haalandu. Perujski nacionalni register Reniec je na družbenih omrežjih objavil, da se 468 državljanov piše oziroma imenuje Haaland. Ime Erling Haaland nosi 91 oseb, medtem ko si četverica deli njegovo polno ime Erling Braut Haaland.

"Tudi Haaland je Perujec," so zapisali pri Renicu in objavi dodali z umetno inteligenco ustvarjeno podobo Haalanda s tradicionalnim perujskim klobukom in plišasto lamo.

¡𝗛𝗔𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 también es peruano! 😱🇵🇪



En medio de la fiebre por el Mundial, RENIEC reveló un dato que sorprendió a todos: 𝟱𝟲𝟯 peruanos llevan oficialmente el nombre de la estrella de Noruega. 🇳🇴⚽



👤 Erling Bratu Haaland: 4 personas

👤 Erling Haaland: 91 personas

👤… pic.twitter.com/YJG9stEekF — Diario El Diez (@eldiezperu) July 10, 2026

Norveška bo to soboto v Miamiju proti Angliji (23.00) prvič v zgodovini zaigrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu. Haaland je na turnirju dosegel že sedem zadetkov, nad njim pa so navdušeni tudi v Peruju. In tako kako! Samo poglejte v spodnjem videoposnetku, kako tiskajo majice z njegovo podobo. Odlično se prodajajo.

Peru se ni uvrstil na letošnje SP v Mehiki, Kanadi in ZDA. Tudi nogometno SP in četrtfinale Norveške ni glavni razlog, da so številni otroci dobili ime po Haalandu. Večina staršev je imela najverjetneje ob izbiri imena v mislih njegove predstave v dresu Manchester Cityja.

Foto: Reuters